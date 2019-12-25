Морской беспилотник "Оркан" презентовали в Большом порту Петербурга

Специалисты компании "Си Проект" подробно рассказали о достоинствах "Оркана", его технических возможностях, а также о процедуре подключения и настройки навигационного оборудования.

В Большом порту Петербурга прошла презентация нового морского беспилотника под названием "Оркан", разработанного компанией ЗАО "Си Проект". Этот комплекс предназначен для проведения гидрографических исследований и оборудован российскими гидроакустическими системами, сообщает пресс-служба ФГБУ "Морспасслужба".

Специалисты компании "Си Проект" подробно рассказали о достоинствах "Оркана", его технических возможностях, а также о процедуре подключения и настройки навигационного оборудования. В ходе презентации была проведена съемка участка акватории порта.

По мнению экспертов, создание "Оркана" представляет собой важный шаг вперед в области развития морских технологий в России. Ожидается, что использование данного устройства позволит существенно повысить качество и эффективность гидрографических работ.