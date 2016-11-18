В Ленобласти видеоловушка засняла, как пара барсуков готовится к зиме

Зверьки спешат натаскать к себе в нору побольше мягкой подстилки из мха и папоротника.

Барсуки продолжают готовиться к зиме с понижением температуры. Видеоловушка засняла процесс в Приозерском районе Ленобласти.

Как рассказал биолог Павел Глазков, у местной семейной парочки уже заметно округлились бока. Зверьки спешат натаскать к себе в нору побольше мягкой подстилки из мха и папоротника.

Удалось снять на видео, как самка старательно тащит, а самец деловито ей указывает путь. Ведь дело-то ответственное! Павел Глазков, биолог

На днях барсуки уйдут в зимний сон и проведут под землей около пяти месяцев жизни.

По данным комитета по охране животного мира региона, в области обитают порядка 4 тыс. барсуков. Одна семья живет даже в Выборгском районе Петербурга.

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)