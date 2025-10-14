  1. Главная
Сегодня, 12:19
Любопытная лосиха заглянула в видеоловушку во Всеволожском районе

Зрение у лосей плохое, в основном, они полагаются на обоняние и слух.

В видеоловушку биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленобласти заглянула любопытная лосиха. У этих животных продолжается гон, поэтому они активны и по ночам, рассказал специалист. 

Зрение у лосей плохое, в основном, они полагаются на обоняние и слух. Скорее всего, ловушку лосиха не увидела, а именно учуяла. 

Внимательно изучив ее, лосиха вдруг почувствовала, что находится под прицелом объектива и мигом рванула в лес. Да, не всем быть кинозвездами. 

Павел Глазков, биолог 

Ранее на Piter.TV: отставший от стаи белолобый гусь прилетел отдохнуть в Приморский район Петербурга. 

Видео, фото: Telegram / Каждой твари по паре 

