Любопытная лосиха заглянула в видеоловушку во Всеволожском районе

В видеоловушку биолога Павла Глазкова во Всеволожском районе Ленобласти заглянула любопытная лосиха. У этих животных продолжается гон, поэтому они активны и по ночам, рассказал специалист.
Зрение у лосей плохое, в основном, они полагаются на обоняние и слух. Скорее всего, ловушку лосиха не увидела, а именно учуяла.
Внимательно изучив ее, лосиха вдруг почувствовала, что находится под прицелом объектива и мигом рванула в лес. Да, не всем быть кинозвездами.
Павел Глазков, биолог
