Барсуки начали готовиться к зимовке под Петербургом
Сегодня, 8:09
В Приозерском районе Ленобласти видеоловушка засняла подготовку барсуков к зиме. Об этом рассказал биолог Павел Глазков. 

Сначала самец вылез из своей норы, осмотрелся, обнюхал воздух на предмет того, нет ли рядом врагов. Потом стартовали утренние процедуры. 

Барсуки известны чистоплотностью. Приведя себя в порядок, он деловито начал убирать и свое жилище. Вот уж точно гласит пословица: готовь сани летом, а телегу зимой! Барсук уже начал готовить свою нору к наступлению холодов. 

Павел Глазков, биолог 

Барсук углубляет жилище в целях безопасности и меняет подстилку, чтобы было теплее. Звери тоже любят комфорт. 

По окрасу самец от самки не отличается, а по хвосту можно определить. У дам он пушистый и на конце имеет округлую форму, у самцов – с заостренным кончиком. 

Ранее на Piter.TV: в Охотнадзоре Ленобласти предупредили о начале гона у лосей. 

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко) 

