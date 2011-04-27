Барсуки начали готовиться к зимовке под Петербургом

Барсук углубляет жилище в целях безопасности и меняет подстилку, чтобы было теплее.

В Приозерском районе Ленобласти видеоловушка засняла подготовку барсуков к зиме. Об этом рассказал биолог Павел Глазков.

Сначала самец вылез из своей норы, осмотрелся, обнюхал воздух на предмет того, нет ли рядом врагов. Потом стартовали утренние процедуры.

Барсуки известны чистоплотностью. Приведя себя в порядок, он деловито начал убирать и свое жилище. Вот уж точно гласит пословица: готовь сани летом, а телегу зимой! Барсук уже начал готовить свою нору к наступлению холодов. Павел Глазков, биолог

Барсук углубляет жилище в целях безопасности и меняет подстилку, чтобы было теплее. Звери тоже любят комфорт.

По окрасу самец от самки не отличается, а по хвосту можно определить. У дам он пушистый и на конце имеет округлую форму, у самцов – с заостренным кончиком.

Фото: Telegram / Каждой твари по паре (Даниил Карпиченко)