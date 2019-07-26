"Сколково" запустит две новые цифровые платформы для стартапов

Сейчас фонд работает уже с 3100 стартапов, в десятилетнем плане у "Сколково" уже 7500 новых проектов.

В Петербурге завершился шестой баркемп "Национальная технологическая революция 20.35". На образовательной бизнес-конференции собрались представители крупных компаний и фондов, бизнесмены обсудили стратегическое развитие города и России в сфере технологий и инноваций.

В ходе пленарной дискуссии "Сотрудничество и конкуренция: как создать бизнес-экосистему?" участники выяснили, какую пользу экосистемы приносят потребителю, можно ли бизнесу выжить, оставшись в стороне от экосистемного подхода, насколько важно наличие собственной цифровой платформы для связи участников экосистемы и многое другое. В мероприятии принял участие старший вице-президент по инновациям Фонда "Сколково" Кирилл Каем, который рассказал, почему было принято решение строить инновационный центр вдали от общей экосистемы. По словам Каема, это было продиктовано желанием создания университета нового типа.

Для того, чтобы старые огрехи постсоветской научной системы не переходили в университет нового типа, было принято сложное решение, которое до сих пор вызывает споры – это строить "Сколтех" и "Сколково" отдаленно от всех университетов, в абсолютно чистой зоне. На мой взгляд, с точки зрения популярности университета и того количества научной деятельности, которую "Сколтех" ведет, этот эксперимент совершенно точно не провалился. Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям "Сколково"

Сильной стороной "Сколково" Каем назвал также комплексный функционал работы со стартапами, партнерами, строительство инновационного центра и наличие широкого ряда интерфейсов по взаимодействию с внешней средой. На данный момент "Сколково" работает с 3 100 стартапами-участниками. При этом ежегодно еще около 3 000 стартапов оказываются в экосистеме Фонда, хотя и не проходят отбор в резиденты.

Мы двигались от проекта, который строил наукоград и выдавал гранты стартапам, к современному научно-технологическому инновационному комплексу по разработке и коммерциализации новых технологий. В прошлом году журналист одного из ведущих российских изданий по собственной инициативе изучил стартапы на нашем сайте и спросил у них: "Что вам дало "Сколково"?". В ответах большая часть участников поставила денежный фактор и возможность получения льгот или грантов на четвертое место. Это подтверждает, что система взаимосвязей для резидентов более важна. У нас около 100 официальных партнеров, но при этом мы работаем с более 500 индустриальными компаниями, которые заказывают и ищут технологии. Сеть научных институтов, источников стартапов – это наше все. Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям "Сколково"

Для взаимодействия с таким количеством стартапов, поделился Каем, Фонду нужны цифровые системы. В "Сколково" имеется базовая система CRM, в рамках которой весь портфель компаний и региональных партнеров становится виден и Фонду, и его партнерам. Внешний интерфейс CRM располагает открытой информацией. Также есть отдельный цифровой интерфейс для работы с 1 000 российских и международных экспертов, рассказал старший вице-президент, и в настоящий момент "Сколково" занимается выстраиванием двух новых цифровых платформ.

В конце этого года запустим NVP. У нас всегда существовала сетка центров коллективного пользования для стартапов – это различные сложные технические лаборатории, которые были расположены по территории "Сколково" и всей России, и мы переходим к следующему шагу – созданию платформы RND как сервиса. Для того, чтобы наши корпоративные партнеры, которые иногда отчаянно ищут возможности размещения в правильных специализированных институтах, могли находить такого рода партнерство. Кирилл Каем, старший вице-президент по инновациям "Сколково"

Организация также реализует новую платформу работы с менторами. Ее расширение и технологизация должны привести к появлению в "Сколково" еще 7500 новых стартапов.

Фото: Фонд "Сколково"