Бар "Грибоедов" оштрафовали на 200 тыс. рублей

Представитель ответчика вину признал.

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал руководство бара-ресторана "Грибоедов" за нарушение санитарных норм. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В апреле 2021-го года в отношении ЗАО "Азимут-2" составили административный протокол. Заведение находится на Воронежской улице. В баре не было разметок интервалом в 1,5 метра, дистанция не соблюдалась и при расстановке стульев и диванов. Отсутствовал пятидневный запас дезинфицирующих средств, а также СИЗ. Вся готовая продукция была без маркировки. Это лишь часть нарушений.

Защитник ЗАО "Азимут-2" вину признал, указал, что все выявленные недостатки устранены.

Суд назначил штраф в 200 тыс. рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что по барам на Рубинштейна провели масштабный рейд.

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