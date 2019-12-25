По барам на Рубинштейна провели масштабный рейд

В одном из заведений нашли шарики и баллон с "веселящим" газом, в другом - перерезали провода.

Депутаты МО "Владимирский округ" совместно с местными жителями провели масштабный рейд по барам на улице Рубинштейна. В ходе проверки были выявлены несколько нарушений.

В частности, в ряде заведений нет лицензий, отсутствуют кассовые аппараты, нет акцизов на бутылках с алкоголем. В одном из баров и вовсе обнаружили шарики и баллон с "веселящим" газом – закисью азота, которую запрещено использовать в немедицинских целях.

Еще один бар расположился в коммунальной квартире на третьем этаже. Работает он до 5 утра. Из-за неуплат по счетам должников отключили от электричества, перерезав им провода.

Депутаты сообщили обо всех нарушениях в полицию.

Ранее мы писали, что в Петербурге поймали сотню нарушителей во время рейдов "Такси" и "Мигрант".

Фото: Telegram / Владимирский LIVE