Эксперты Сбера, СПбГУ и профессионального сообщества поделились опытом применения банковской медиации в корпоративном бизнесе

Процедура медиации в этой сфере заключается в том, что банк и заемщик с согласия обеих сторон обращаются к независимому третьему лицу – медиатору – для разрешения разногласий между ними, и тот помогает сторонам найти компромиссное решение.

Представители Сбербанка, Санкт-Петербургского государственного университета, уполномоченный по защите прав предпринимателей Петербурга Валерий Калугин и профессиональные медиаторы обсудили тему банковской медиации как альтернативного инструмента урегулирования задолженности в корпоративном бизнесе.

Процедура медиации в этой сфере заключается в том, что банк и заемщик с согласия обеих сторон обращаются к независимому третьему лицу – медиатору – для разрешения разногласий между ними, и тот помогает сторонам найти компромиссное решение.

В ходе диалога обсудили текущий статус применения института медиации, высокий потенциал к применению и договорились о развитии дальнейшего сотрудничества, в том числе по образовательным проектам. В частности, планируется разработать обучающий курс для специалистов в правовой сфере на базе Санкт-Петербургского государственного университета.

Решить вопрос досудебно – это значит сэкономить время и ресурсы, не нарушить конфиденциальность, сохранить деловые отношения. Банковская медиация в данном случае – действенный механизм. И мы будем популяризировать эту практику, в том числе через обучающие курсы и партнёрские проекты. Андрей Максимов, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка

Ранее студенты Петербурга и Ленобласти прошли первый этап борьбы за "Кубок умников" Сбера.

Фото: пресс-служба Сбера