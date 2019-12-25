Сбер и правительство Петербурга анонсировали появление новой карты для детей

"ЕКПшка" объединит в себе банковскую карту и уже привычные для ребёнка сервисы для оплаты питания, безопасного прохода в школу и льготного проезда в общественном транспорте.

Сбер и правительство Петербурга объявили о создании детской версии Единой карты петербуржца — "ЕКПшка". Проект будет запущен к учебному году 2025-2026 и предназначен для школьников. Соглашение об этом на XXVII Петербургском международном экономическом форуме подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

"ЕКПшка" объединит в себе банковскую карту и уже привычные для ребёнка сервисы для оплаты питания, безопасного прохода в школу и льготного проезда в общественном транспорте. Кроме того, с развитием проекта карта даст возможность получать скидки в учреждениях культуры. Также с её помощью можно будет отслеживать успеваемость и посещаемость ребёнка.

По аналогии с Детской СберКартой у "ЕКПшки" будет мобильное приложение. С его помощью дети смогут откладывать деньги на мечту, отслеживать процесс накоплений, анализировать расходы, делать переводы и многое другое — то есть развивать навыки финансовой грамотности. Родителям по умолчанию будет доступен контроль карты, который даёт возможность настраивать лимиты на покупки ребёнка и отслеживать траты прямо в приложении.

Сегодняшние школьники технически очень продвинутые и цифровые. А финансы — важная часть будней современных детей: расходы на питание, проезд, развлечения. И потому мы вместе с Правительством Санкт-Петербурга планируем создать многофункциональный и удобный для ребят и их родителей новый инструмент с мобильным приложением. Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка

Петербург — один из лидеров в стране в сфере цифровой трансформации. Сбербанк — один из технологических лидеров, разработчик передовых цифровых решений и электронных сервисов. Мы объединили усилия, заключив на ПМЭФ-2021 соглашение о сотрудничестве. Сегодня продолжаем работать над повышением качества предоставления социально значимых госуслуг и внедрением цифровых технологий во все сферы жизни города. Александр Беглов, Губернатор Санкт-Петербурга

Проект "Единая карта петербуржца" запущен 6 мая 2019 года. Карта технологически объединяет в себе финансовые и нефинансовые сервисы. Например, её можно использовать как банковскую и скидочную карту, как проездной билет. С момента старта проекта ЕКП в Сбере оформили более 1,25 млн человек.

Фото: пресс-служба Сбера