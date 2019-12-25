32 бани Петербурга получат субсидии

Поддержку окажут юридических лицам.

Бани, которые оказывают услуги малоимущим гражданам и льготным категориям, получат субсидии из бюджета Петербурга. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор Александр Беглов.

Также поддержку получат банные хозяйства, услугами которых пользуются многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и жители неблагоустроенного жилищного фонда. В последнем случае имеются в виду квартиры без ванных комнат, горячего водоснабжения, водопровода. Исключения составят государственные (муниципальные) учреждения, которые зарегистрированы и работают в Петербурге.

В общей сложности субсидии полагаются 21 юрлицу и 32 баням.

Предельная стоимость банных услуг составит 60 рублей за 1,5 часа помывки в отделении 1-го разряда, и 45 рублей — 2-го разряда.

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