Балтийский Форум Недвижимости состоится в Петербурге 13-14 марта

Открыта регистрация на одно из крупнейших федеральных мероприятий – Балтийский Форум Недвижимости, – который проводится при поддержке Российской Гильдии Риэлторов. Форум состоится 13-14 марта 2025 года в гостинице COSMOS SAINT-PETERSBURG PULKOVSKAYA HOTEL.
На Балтийском Форуме Недвижимости вы узнаете:
• Что сегодня выбирает клиент?
• Обновления в регистрации и налогообложении;
• Какое будущее у профессии "риэлтор"?
• Куда выгодно инвестировать в 2025 году?
• Как получить особые преференции от застройщиков, банков и страховых компаний?
• Какие сервисы и инструменты эффективны для заработка риэлтора сегодня?
• Что ожидает риэлторский бизнес?
В рамках Балтийского Форума Недвижимости пройдут:
– Мастер-классы и тренинги от лучших бизнес-тренеров и спикеров – специалистов в сфере недвижимости;
– Выступления на тему построения личного бренда;
– Пленарное заседание "Глобальные тенденции и их влияние на рынок недвижимости. Метаморфозы профессии риэлтор";
– Дискуссионный клуб "Будущее рынка апартаментов" и Школа "Раньте";
– Конференция "Земля. Земельные отношения", хэдлайнерами которого станут представители Росреестра, Роскадастра и руководители по развитию Ленинградской области;
– Практическая конференция по инвестициям и брокерским технологиям в коммерческой недвижимости;
– Экспресс-аттестация агентов и брокеров;
– Секции по межрегиональным сделкам и межотраслевым связям, где выступят лидеры рынка из разных регионов;
– Защиты номинантов профессиональной премии для риэлторов "Золотой портфель": успевайте подать заявку до 5 марта;
– Обсуждение роли искусственного и эмоционального интеллекта в сфере недвижимости.
Участие – бесплатное. Требуется регистрация по ссылке.
Стать участником профессиональной премии для риэлторов "Золотой портфель".
Фото: Балтийский Форум Недвижимости
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