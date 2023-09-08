Балтийский Форум Недвижимости состоится в Петербурге 13-14 марта

Регистрация открыта. Мероприятие проводится в гостинице Пулковская.

Открыта регистрация на одно из крупнейших федеральных мероприятий – Балтийский Форум Недвижимости, – который проводится при поддержке Российской Гильдии Риэлторов. Форум состоится 13-14 марта 2025 года в гостинице COSMOS SAINT-PETERSBURG PULKOVSKAYA HOTEL.

На Балтийском Форуме Недвижимости вы узнаете:

• Что сегодня выбирает клиент?

• Обновления в регистрации и налогообложении;

• Какое будущее у профессии "риэлтор"?

• Куда выгодно инвестировать в 2025 году?

• Как получить особые преференции от застройщиков, банков и страховых компаний?

• Какие сервисы и инструменты эффективны для заработка риэлтора сегодня?

• Что ожидает риэлторский бизнес?

В рамках Балтийского Форума Недвижимости пройдут:

– Мастер-классы и тренинги от лучших бизнес-тренеров и спикеров – специалистов в сфере недвижимости;

– Выступления на тему построения личного бренда;

– Пленарное заседание "Глобальные тенденции и их влияние на рынок недвижимости. Метаморфозы профессии риэлтор";

– Дискуссионный клуб "Будущее рынка апартаментов" и Школа "Раньте";

– Конференция "Земля. Земельные отношения", хэдлайнерами которого станут представители Росреестра, Роскадастра и руководители по развитию Ленинградской области;

– Практическая конференция по инвестициям и брокерским технологиям в коммерческой недвижимости;

– Экспресс-аттестация агентов и брокеров;

– Секции по межрегиональным сделкам и межотраслевым связям, где выступят лидеры рынка из разных регионов;

– Защиты номинантов профессиональной премии для риэлторов "Золотой портфель": успевайте подать заявку до 5 марта;

– Обсуждение роли искусственного и эмоционального интеллекта в сфере недвижимости.

Участие – бесплатное. Требуется регистрация по ссылке.

Стать участником профессиональной премии для риэлторов "Золотой портфель".

Фото: Балтийский Форум Недвижимости