В "Севкабель Порту" откроется выставка-путешествие "Балабанов"

Выставка откроется 13 октября, уже стартовали продажи билетов. Билет покупает на сеанс, то есть конкретный день и время.
Автором идеи является Татьяна Гетман.
Выставка-ретроспектива, объединяющая все фильмы режиссера, смонтированные и неслучившиеся, в единую историю - это возможность оказаться внутри киновселенной Алексея Балабанова, увидеть то, о чем он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи.
говорится на сайте проекта.
Каждому фильму будет посвящена экспозиция. Посетители увидят ученические работы Балабанова, черновики сценариев. Вести путешествие будут братья Петр и Федор Балабановы.
Кульминацией станет раздел, посвященный "Брату".
Организаторы обещают, что путешественников не только познакомят с фильмографией Балабанова, но и помогут разобраться в художественных кодах, проследят влияние личной жизни художника на его творчество.
Купить билеты и узнать подробнее об экспозиции можно здесь.
Фото: кинокомпания "СТВ"
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