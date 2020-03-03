В "Севкабель Порту" откроется выставка-путешествие "Балабанов"

Посетители окунутся в мир режиссера Алексея Балабанова.

Выставка откроется 13 октября, уже стартовали продажи билетов. Билет покупает на сеанс, то есть конкретный день и время.

Автором идеи является Татьяна Гетман.

Выставка-ретроспектива, объединяющая все фильмы режиссера, смонтированные и неслучившиеся, в единую историю - это возможность оказаться внутри киновселенной Алексея Балабанова, увидеть то, о чем он практически никогда не говорил, и как создавал фильмы, ставшие отражением эпохи. говорится на сайте проекта.

Каждому фильму будет посвящена экспозиция. Посетители увидят ученические работы Балабанова, черновики сценариев. Вести путешествие будут братья Петр и Федор Балабановы.

Кульминацией станет раздел, посвященный "Брату".

Организаторы обещают, что путешественников не только познакомят с фильмографией Балабанова, но и помогут разобраться в художественных кодах, проследят влияние личной жизни художника на его творчество.

Купить билеты и узнать подробнее об экспозиции можно здесь.

Фото: кинокомпания "СТВ"