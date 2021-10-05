Суд рассмотрит жалобу на решение суда по делу о гибели мотоциклиста в результате ДТП

Вокруг здания суда собрались мотоциклисты.

Санкт-Петербургский районный суд рассмотрит 5-го октября апелляцию Ислама Джамалудинова на решение Невского районного суда. По версии следствия, в августе этого года мужчина стал виновником ДТП, в котором погиб мотоциклист. У здания суда стали собираться байкеры. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Районный суд запретил обвиняемому покидать жилище с 23 часов до 6 утра, а также водить транспортные средства. Следствие просило заключить Джамалудинова под стражу, но суд отказал.

ДТП произошло 21-го августа 2021-го года на Октябрьской набережной. В результате столкновения "КАМАЗ" и двух мотоциклов погиб один человек, другой получил повреждения.

Видео: Telegram / Объединенная пресс-служба судов Петербурга