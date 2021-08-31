Полицейские завершили расследование дела об угоне 43 элитных иномарок

Машины прятали в подвал дачного дома.

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Петербургу и области раскрыли дело о кражах дорогостоящих иномарок. Злоумышленники прятали машины в бункере. Об этом 31-го августа сообщила пресс-служба ведомства.

Преступная группа образовалась в 2013 году. В нее вошли двое мужчин 1972-го года рождения и еще трое участников. При краже авто они ехали через разные районы Ленобласти и периодически съезжали в лесные зоны. После этого транспортное средство перегоняли во Всеволожский район со стороны Ржевского полигона, где передавали соучастникам. Машины прятали в гараже, который находился в подвале дачного дома. Там могли поместиться 12 транспортных средств.

На протяжении всех лет злоумышленники маскировались: носили накладные усы, парики, бороды.

С 2013 по 2019 год было похищено 43 автомобиля. Общий ущерб составил более 183 млн рублей. Во время следствия с соучастников изъяли 48 млн рублей и арестовали имущество обвиняемых.

Лидеров группы и одного участника заключили под стражу. Двое находятся под домашним арестом. 30-го августа дело с обвинительным заключением передали в суд.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области