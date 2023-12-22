Между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями создадут автокластер

Максим Решетников заявил, что вопрос с простаивающими площадками бывших автомобильных заводов в городе на Неве нужно решать.

Между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями намерены создать автопромышленный кластер. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, передает ТАСС 26 января.

Максим Решетников заявил, что вопрос с простаивающими площадками бывших автомобильных заводов в городе на Неве нужно решать. На данный момент возобновлено производство только на одном из трех заводов – Hyundai.

Создать межрегиональный кластер автомобильной промышленности между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями предложил инвестор, который приобрел еще один завод. Инициативу прорабатывают с регионами и Минпромторгом.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)