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Автозаводы Петербурга притормозили конвейеры из-за нераспроданности машин
Сегодня, 6:53
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lesjasap

Автозаводы Петербурга притормозили конвейеры из-за нераспроданности машин

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Покупательский спрос на иномарки снизился.

Петербургские автомобильные заводы притормозили выпуск изготавливаемых машин из-за переполненности. По информации от специалистов, на данный момент в Северной столице предложение рынка перевешивает спрос населения. В результате "Хендай", "Ниссан" и "Тойота" решили снизить темпы работы, чтобы сосредоточиться на реализации уже созданных моделей.

Напомним, что в 2018 году было изготовлено на 4,9 процентов машин меньше, чем в 2017 году. Однако, в 2019 году бизнесмены планируют нарастить объем автомобилей. Также известно, что стоимость новых моделей увеличится.

Фото: Piter.tv

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Теги: автозавод, автопромышленность, конвейер, ниссан, снижение темпов роста, тойота, хендай
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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