Автозаводы Петербурга притормозили конвейеры из-за нераспроданности машин

Покупательский спрос на иномарки снизился.

Петербургские автомобильные заводы притормозили выпуск изготавливаемых машин из-за переполненности. По информации от специалистов, на данный момент в Северной столице предложение рынка перевешивает спрос населения. В результате "Хендай", "Ниссан" и "Тойота" решили снизить темпы работы, чтобы сосредоточиться на реализации уже созданных моделей.

Напомним, что в 2018 году было изготовлено на 4,9 процентов машин меньше, чем в 2017 году. Однако, в 2019 году бизнесмены планируют нарастить объем автомобилей. Также известно, что стоимость новых моделей увеличится.

Фото: Piter.tv