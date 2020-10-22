Как долго может жить кемпер вдали от цивилизации: главное об автономности путешествий

Автономный кемпер — это небольшая, но продуманная экосистема.

Уехать от городского шума на две недели и не зависеть от розеток, магазинов и водопровода — задача вполне реальная для владельцев современных кемперов. Главное — правильно рассчитать запасы и понимать, как устроены системы автономии в доме на колёсах. Об этом рассказал портал 110km.ru.

Холодильник в кемпере среднего класса обычно позволяет хранить продукты для двух человек на 10–14 дней. В тёплом климате одного 11-килограммового газового баллона хватает примерно на три недели, чтобы поддерживать комфортную температуру. В более дорогих моделях холодильники могут переключаться на питание от солнечных панелей, если аккумуляторы полностью заряжены.

Электричество тоже не становится критичной проблемой. Несколько солнечных панелей по 100 Вт, два-три аккумулятора и инвертор покрывают почти все бытовые потребности — от зарядки ноутбука до работы телевизора. Дополнительная подзарядка идёт от двигателя во время движения, поэтому внешний источник энергии часто не нужен.

Самый ограниченный ресурс — вода. Бак на 100 литров даёт примерно сутки при обычном расходе или до двух с половиной дней при экономии. Заправиться можно на АЗС, в кемпингах, из городских кранов для полива или даже из природных источников через фильтр и небольшую помпу. Опытные путешественники советуют делать это утром — вечером лучше отдыхать, а не искать воду в темноте.

Слив серой воды разрешён только в специальных местах, хотя многие водители предпочитают обочины. Главное — избегать сброса рядом с водоёмами и пользоваться биоразлагаемой бытовой химией. Туалет и чёрный бак опустошают на заправках, в кемпингах или общественных туалетах — здесь важно соблюдать аккуратность.

Зимой возрастает потребление газа: он отвечает за работу бойлера и защиту систем от замерзания. Летом же газ в основном нужен для холодильника. Заправлять баллоны можно на газонаполнительных станциях или в кемпингах, где часто предлагают обмен. Кемперы с дизельным отоплением позволяют увеличить автономность — дизель проще брать с собой, а расход на обогрев обычно составляет 2–5 литров в день.

Выбор стоянки — отдельная часть путешествия. Кемпинги удобны, но не всегда доступны. Дикие площадки у лесных троп, пляжей и озёр дают тишину и красивые виды. Переночевать можно и на парковке у крупных магазинов или спортивных объектов. Иногда владельцы ресторанов разрешают остановиться рядом, если гости пользуются их услугами.

Автономный кемпер — это небольшая, но продуманная экосистема. Каждый литр воды, ватт энергии и килограмм газа помогает сохранить свободу передвижения. Главное — использовать ресурсы осознанно и заранее планировать маршрут.

Ранее мы писали, как фургон превратить в зимний дом на колёсах.

Фото: pxhere