Между Петербургском и Таллином будут курсировать ночные автобусы

Время в пути составляет 7 часов.

Со 2 сентября перевозчик Lux Express Group запускает ночные автобусные рейсы между Петербургом и Таллином. В ближайшее время планируется по три отправления в неделю из каждого города.

С новым рейсом количество отправлений перевозчика между городами увеличится до 34 в неделю. Поездки возобновились 9-го июня после 450-дневного перерыва.

Ночной автобус из Таллина будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям в 23:00, а из Петербурга в эстонскую столицу — по вторникам, четвергам и субботам в 23:15. Время поездки составляет 7 часов. Автобус делает остановки в Нарве и Таллине на Мустакиви.

Несмотря на ограничения, автобусное сообщение пользуется спросом. Напомним, что туристические поездки пока запрещены.

Стоимость билетов составляет от 1100 рублей. Для пассажиров до 26 лет есть скидки.

Фото: Lux Express