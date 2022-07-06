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Видео: на трассе М-11 сгорел грузовик

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На данный момент огонь потушили.

На платной трассе М-11, соединяющей Москву и Петербург, днем 6 июля загорелся большегруз. По словам водителей, из-за происшествия были перекрыты две полосы для движения, на участке собралась пробка.

Инцидент произошел на 625-м км в сторону Москвы, недалеко от Тосно. Судя по кадрам, грузовик уже потушили. Пробка постепенно начинает рассасываться. О состоянии водителя не сообщается.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Владимир Смирнов

Фото: Виталик Шигапов

Теги: грузовик, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области, Пожар,

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