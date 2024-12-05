На КАД у подъезда к дамбе легковушка въехала в отбойник

Участниками ДТП блокированы правая и средняя полосы автодороги.

Авария на въезде на дамбу на внутреннем кольце КАД затруднило движение. Блокированы правая и средняя полосы дороги. Об этом сообщила Дирекция КЗС.

В пятницу, 7 марта, в 12:46 поступила информация о ДТП на 136-м километре федеральной дороги А-118 (КАД СПБ), внутреннее кольцо. По имеющимся данным, легковой автомобиль врезался в барьерное ограждение. На место происшествия вызваны экстренные службы и сотрудники ГИБДД. Участниками ДТП блокированы правая и средняя полосы автодороги. Движение затруднено.

Сведения о пострадавших уточняются. Причины ДТП устанавливают правоохранительные органы.

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