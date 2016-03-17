В Петербурге работает 2,7 тыс. аттестованных гидов и экскурсоводов

В Северной столице действует эффективная система сдачи межрегионального экзамена.

Петербург уверенно укрепляет свои позиции в сфере туристической индустрии, доказывая первенство по числу сертифицированных экскурсоводов. По последним данным комитета по туризму, общее число профессиональных гидов превысило отметку в 2733 человека, сообщает пресс-служба Комитета по развитию туризма.

В Северной столице действует эффективная система сдачи межрегионального экзамена. Благодаря ней 190 экскурсоводов получили возможность вести туры не только в самом Петербурге, но также в 13 регионах России.

Кроме того, город удерживает лидирующую роль среди регионов по количеству специалистов-экскурсоводов, владеющих иностранными языками — их список охватывает целых 28 языков мира.

Одновременно продолжается развитие инклюзивного туризма: организуется работа экскурсионных услуг на жестовом языке, а гиды получают поддержку в обслуживании туристов с ограниченными возможностями здоровья.

