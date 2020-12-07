Гатчинский Дворец молодежи трудоустроит более 300 подростков

Дворец молодежи получил грант на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В Ленинградской области подвели итоги конкурса грантов на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Одним из победителей стал МБУ "Гатчинский Дворец Молодёжи". Об этом сообщили в на странице дворца в соцсети.

Размер полученного гранта составил 2 470 595 рублей. Подростки будут работать в свободное от учёбы время в учреждениях области. Планируется трудоустроить 338 гатчинских подростков, их соберут в трудовые бригады. Трудовой сезон стартует с 1 марта и будет длиться до октября. Подать документы на работу в апреле можно с 1 марта, потому как прием заявок на март уже закрыт.

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Фото: Piter.TV