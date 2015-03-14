Хакеры атаковали серверы СПбГУ

Виртуальные серверы Санкт-Петербургского государственного университета 16 декабря атаковали неизвестные хакеры. По этой причине доступ к части информации и сервисов на сайте вуза временно был недоступен.
Работу планируется восстановить в течение дня.
Сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование. Также проректор по безопасности Дмитрий Грязнов направил обращение в правоохранительные органы по факту порчи государственного имущества.
Пресс-служба СПбГУ
Ранее мы рассказывали о том, что ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев.
Фото: Piter.TV
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