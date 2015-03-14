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Хакеры атаковали серверы СПбГУ
Сегодня, 16:48
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Хакеры атаковали серверы СПбГУ

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Работу сайта планируется восстановить в течение дня.

Виртуальные серверы Санкт-Петербургского государственного университета 16 декабря атаковали неизвестные хакеры. По этой причине доступ к части информации и сервисов на сайте вуза временно был недоступен. 

Работу планируется восстановить в течение дня. 

Сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование. Также проректор по безопасности Дмитрий Грязнов направил обращение в правоохранительные органы по факту порчи государственного имущества. 

Пресс-служба СПбГУ 

Ранее мы рассказывали о том, что ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев. 

Фото: Piter.TV 

Теги: спбгу, хакеры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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