Хакеры атаковали серверы СПбГУ

Работу сайта планируется восстановить в течение дня.

Виртуальные серверы Санкт-Петербургского государственного университета 16 декабря атаковали неизвестные хакеры. По этой причине доступ к части информации и сервисов на сайте вуза временно был недоступен.

Работу планируется восстановить в течение дня.

Сотрудники Управления по информационной защите и кибербезопасности проводят расследование. Также проректор по безопасности Дмитрий Грязнов направил обращение в правоохранительные органы по факту порчи государственного имущества. Пресс-служба СПбГУ

Ранее мы рассказывали о том, что ректором СПбГУ еще 5 лет будет Николай Кропачев.

Фото: Piter.TV