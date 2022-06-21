"Мне казалось, что спасаю брошенных девочек". Певица Асия рассказала о поиске своего пути в музыке

Асия (Анастасия Алентьева) – певица, композитор, блогер, участница шоу "Песни" на ТНТ. Путь девушки в музыке начинался с 15-секундных каверов в социальных сетях. Теперь Асия пишет собственные песни и выступает с ними в разных городах России. Piter.tv поймал ее в Петербурге во Дворе культуры

— Почему сценическое имя Асия?

В переводе с греческого или древнеарабского "Ася" – это лечащая словом. Тогда я писала грустные песни, мне казалось, что спасаю брошенных девочек. И поэтому я подумала: "Ну, все, это точно моё. Точно сработает! Исцеляющая, так скажем!".

— Как начиналась работа с каверами?

Первую песню, которую я записала в "Инстаграм"* (запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta) – это была, по-моему, Мот – "Капкан" на тот момент вышла. Я её записала, никого не стеснялась, ничего не боялась. Просто думаю: "Надо показать такой талант этому миру!". Ну, видите, я не особо умная, и мне поэтому проще оценивать свои возможности (смеётся). Я на всё смотрю с восхищением. Выставила в сеть и уехала к родителям. А там были проблемы со связью, они у меня живут в Сибири, мы ездили в горы. И захожу спустя какое-то время в "Инстаграм"*, а у меня там +1000 подписчиков. Я такая: "Что происходит?". И подумала, что нужно продолжать. Если людям нравится, значит это моя сильная сторона. Тогда видео были по 15 секунд, мне было гораздо легче выучивать эти маленькие отрывки из песен. Так всё и началось.

— Как собственные песни заменили каверы?

Я вела трансляции в "Перископе", если помните такую социальную сеть. И постоянно там пела по несколько часов в день. И мне какой-то молодой человек написал: "О-о-о, тебе бы свой материал писать", на что я ответила, что не умею писать песни. Он написал: "На самом деле всё просто, давай встретимся – я тебя научу". Мы пришли, он мне действительно что-то рассказал, как это делается, как какие-то биты находить. И я думаю: "Ну ладно, понятно". А он говорит: "Всё, вечером садишься, делаешь и утром мне присылаешь первую демку". И я: "Что? Я никогда не писала, а тут ты хочешь от меня целую песню?". И действительно написала за вечер первую песню, которая у меня даже вышла потом, мы на неё сделали полностью продакшн. "Мы из разных миров", я написала её, как ни странно, с каким-то рэпером. Мне прям понравилось, я начала писать свои. Поняла, что на мои даже лучше моя аудитория откликается, потому что для них это необычно. Те-то песни они уже слышали, а тут вроде как что-то самостоятельное происходит. Потом ещё Максим Фадеев меня опубликовал, был конкурс "Мой шанс", и он меня выставил с авторской песней. И я думаю: "Ну всё, судьба, надо делать". И как-то вот так пошло.

— Как проходило участие в шоу "Песни"?

Я училась в Академии Игоря Матвиенко. Так совпало, что ребята первого сезона "Песен" как раз-таки ездили туда репетировать, и педагог, у которого я занималась там по вокалу, преподавал ребятам с "Песен". И я подходила и говорила: "Миш, я тоже хочу на "Песни", а он: "Ну, у тебя пока нет песен, чего ты хочешь? Пиши!". И я такая: "Вызов принят!". Меня тогда ещё бросили, разбили мне сердечко. И я подумала: "Ну всё, мой звездный час. Как раз-таки то, что нужно". И я написала "Идёте под венец, а я к успеху". Мы сделали на неё аранжировку, я пришла на песни, и вот она там как раз-таки хорошо, как мне кажется, отозвалась у людей. Потому что я не знаю даже, сколько тысяч девчонок на меня подписались, начали мне писать о том, что "Ты спела про мою жизнь!". А я вроде писала про свои страдания, но как оказалось, у многих похожие ситуации в жизни случаются. Дураков-то много на самом деле.

— Герои песен: настоящие или лирические?

Мне кажется, всё случалось со мной. Каждую песню я могу какому-то определённому человеку представить. У меня очень много в песнях курящие парни описаны, потому что в моей жизни был какой-то определённый такой типаж людей. Это были разные парни, которые мне нравились, но у них были общие черты. Но потом я встретила Олега своего, а он не курит. И я такая: "Чего ты такой хороший какой-то? Начни хотя бы курить". И вот так появилась песня "Начни хотя бы курить". Все остальные были написаны по таким же принципам, такими же фразами.

— Какая песня в творчестве самая особенная?

"Адресат", мне кажется, моя самая сильная песня. По тексту она мне как-то нравится, по настроению получилась взрослая, и она действительно про счастье. Я её написала, когда была у родителей в Сибири. У нас мама с папой живут напротив дома бабушки с дедушкой. И бабушка с дедушкой у меня очень смешные: они постоянно чего-то ругаются, спорят. Он на неё кричит, она на него кричит. А в итоге он мне всё равно признаётся в любви к бабушке и рассказывает их истории из молодости, показывает фотографии и говорит: "Галька у меня какая! Было во что влюбиться!". Меня это так вдохновило, вот эта обычная жизнь внутри без каких-то амбиций, в которую мы чаще всего молодые в больших городах погружены. Ищем какого-то счастья, которого, может быть, даже и нет. В представлении того, чего мы ждем. Оно в каких-то простых вещах, в мелочах. И там есть фраза: "У меня есть то, что есть – не хочу другого". И она для меня, наверное, самая сильная, потому что надо уметь радоваться тому, что у тебя есть. И не мечтать о чём-то сверхъестественном. О том, что тебе несвойственно, что тебе навязывает общество. Поэтому "Адресат" для меня самая особенная.

— Взросление в творчестве: как переживаешь этот момент?

У меня идёт переломный момент в плане творчества, потому что я долгое время не писала и не понимала, что вообще делать. Потому что я взрослею и хочется какую-то глубину добавлять, а опыта ещё как такового нет. Может быть, ещё кругозор не такой широкий для того, чтобы делать серьёзную классную музыку взрослую. Это такой небольшой челлендж. Но я рада, что вообще это осознаю, потому что многие артисты понимают, что один типаж работает, и ты по накатанной фигачишь. Просто зарабатываешь деньги, а потом у тебя моральное состояние ужасное. Я думаю, лучше уж я где-то "недозвезжу", но зато буду честна и сделаю то, за что буду гордиться.

*запрещенная на территории РФ социальная сеть, относящаяся к экстремистской и террористической компании Meta

Беседовала Мария Шилина, Маргарита Чкадуа и Ксения Александрова для Piter.tv