"От структурализма к хай-теку, или От “Аркигрэм” к Помпиду и миллениуму": онлайн-трансляция архитектурного лектория "АРХпроект"

В четверг, 5 декабря, канал Piter.TV покажет в прямом эфире новую сессию лектория "Архпроект", организованного Группой ЦДС.

В Петербурге подходит к концу просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. Заключительная в этом году лекция "АРХпроекта" пройдёт в четверг, 5 декабря, в семь вечера. Посмотреть лекцию в режиме онлайн можно в эфире Piter.TV (раздел "Наши трансляции"), а также в сообществах"АРХпроекта" и Piter.TV в ВКонтакте. Желающим принять "живое" участие в меропрятии необходимо зарегистрироваться.

Перед молодыми архитекторами выступит кандидат технических наук и главный конструктор бюро "АСТАЛЬ" Антон Смирнов.

В 1950-е годы Европа пребывала в состоянии послевоенного кризиса. В этот период неоклассицизм и модернизм архитекторы подвергли критическому переосмыслению. Так постепенно представители лондонской Архитектурной ассоциации пришли к идеям структурализма. Основой будущего суперстиля "хай-тек" стали эксперименты группы "Аркигрэм" 60-х годов XX века. Новый стиль прошел разные фазы развития: от раннего цветного архитектурного "панк-рока" до поздней зеркальной архитектуры мегакорпораций. Хай-тек за время своего существования вырос в архитектуру, актуальную и на сегодняшний день.

Спикер расскажет о трансформации стиля "хай-тек" и приведет примеры из собственной книги "Инженерная архитектура: структурализм и хай-тек".

Piter.TV является официальным партнёром "АРХпроекта". Лекции для начинающих архитектором учредила Группа ЦДС. В этом году лекции шли с сентября по декабрь каждые две недели.

Фото: АРХпроект