"Архитектура как ремесло: искусство и техника": онлайн-трансляция архитектурного лектория "АРХпроект"

В среду, 9 октября, канал Piter.TV покажет в прямом эфире новую сессию лектория "Архпроект", организованного Группой ЦДС.

В Петербурге стартовал новый просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. В среду, 9 октября, в 19.00 состоится третья сессия лектория "АРХпроект". Следить за происходящим можно будет в прямом эфире канала Piter.TV (в разделе "Наши трансляции"), а также в пабликах "АРХпроекта" и Piter.TV в социальной сети ВКонтакте.

Третью сессию, посвященную следующей номинации конкурса – "Орнаменту и плоскости" проведет Степан Липгарт, руководитель архитектурного бюро Liphart Architects.

Если понятие плоскости идет рука об руку с архитектурой, то присутствие орнамента скорее эпизодично. Его либо превозносят, либо подвергают изгнанию в силу отказа от декоративности и избыточности. Во время лекции Степан Липгарт проанализирует роль орнамента и плоскости в контексте различных движений начала XX века и коснется их положения в современной архитектуре. В качестве примеров Липгарт также рассмотрит собственные проекты.

Piter.TV – официальный партнер лектория "АРХпроект". Лекторий работает в рамках одноименного всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов, учрежденного ЦДС. Лекции будут проходить два раза в месяц с сентября по декабрь 2019 года. Следите за анонсами и присоединяйтесь! Подробнее – arhproekt.pro, а также паблик "АРХпроекта" в ВК.