В "Севкабель Порте" откроется выставка "АРХпроект-2019: внутри и снаружи"

Открытие экспозиции в "Севкабель Порте" станет финальным событием "АРХпроекта-2019". Посмотреть работы молодых архитекторов можно с 12 по 15 декабря на втором этаже Кабельного цеха.

В общественно-деловом пространстве "Севкабель Порт" 12 декабря откроется выставка лучших работ архитектурного конкурса "АРХпроект-2019: внутри и снаружи". Также уже завтра все узнают имена победителей проекта.

В день открытия выставки перед гостями выступят два лектора – ректор московской школы МАРШ Евгений Асс и представитель финского бюро JKMM Теэму Куркела .Во второй день посетителей экспозиции порадует эксклюзивный DJ-сет от клуба "Мачты".

Теэму Куркела выступит с лекцией Recipes for Happiness или "Рецепты счастья" в 18:30. Евгений Асс в 19:30 раскроет другой профессиональный секрет, в основе которого лежит "индивидуальный словарь архитектора".

В этом сезоне организаторы проекта предложили участникам подумать на тему "Внутри и снаружи". Молодые специалисты соревновались в трёх номинациях: "Функция двора" (благоустройство двора многоквартирного дома), "Среда обитания" (интерьер одной из типовых квартир), "Орнамент и плоскость" (архитектурное решение фасада детского сада).

В этом году авторы лучших работ получили возможность доработать их вместе с именитыми архитекторами и дизайнерами. В этом году с лекциями в рамках проекта выступали: Евгений Решетов и Татьяна Синельникова (RHIZOME), Степан Липгарт (Liphart Architects), Георгий Снежкин ("ХВОЯ"), Вячеслав Хомутов (HAUBAUS), Андрей Люблинский (ВШЭ), Сергей Падалко ("Витрувий и сыновья").

Открытие экспозиции в "Севкабель Порте" станет финальным событием "АРХпроекта-2019". Посмотреть работы молодых архитекторов можно с 12 по 15 декабря на втором этаже Кабельного цеха.

"АРХпроект" — ежегодный всероссийский профессиональный конкурс архитектурных и дизайнерских проектов для студентов. На лекциях начинающие специалисты и профессионалы обмениваются опытом и обсуждают тренды в сфере строительства. В этом году был несколько изменём формат проекта. Раньше финалисты получали возможность пройти стажировку (оплачиваемую) в Группе ЦДС. Теперь, помимо этого, финалисты смогут принять участие в воркшопах под руководством успешных дизайнеров и архитекторов и посетить тематический лекторий.

Фото: АРХпроект