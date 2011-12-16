"Паблик-арт как эффективный инструмент воздействия на социум": онлайн-трансляция архитектурного лектория "АРХпроект"

В четверг, 7 ноября, канал Piter.TV покажет в прямом эфире новую сессию лектория "Архпроект", организованного Группой ЦДС и журналом "Проект Балтия".

В Петербурге стартовал новый просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. В четверг, 7 ноября, в 19.00 состоится пятая сессия лектория "АРХпроект". Следить за происходящим можно будет в прямом эфире канала Piter.TV (в разделе "Наши трансляции"), а также в пабликах "АРХпроекта" и Piter.TV в социальной сети ВКонтакте.

Ментор в номинации "Функция двора" Андрей Люблинский – художник, дизайнер, куратор профиля "коммуникационный дизайн" Школы дизайна НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, член Союза художников России – прочитает лекцию "Паблик-арт как эффективный инструмент воздействия на социум".

Одной из важнейших характеристик современного искусства можно по праву считать его пространственную свободу. Создаваемые сегодня произведения все чаще выходят за пределы музеев и галерей, проявляя всё больший интерес к многослойной городской среде. Паблик-арт или искусство в общественном пространстве вовлекается в живую систему связей, формирующихся во взаимодействии объекта с мегаполисом и его жителями.

На лекции Андрей Люблинский раскроет многообразие смыслов паблик-арта, подробно коснется его финансовых и правовых аспектов, а также даст критическую оценку его эффективности в решении острых социальных вопросов. В качестве примеров ментор приведет свои работы, реализованные в России и за рубежом. Андрей Люблинский поведает, как искусство в общественном пространстве может повлиять на политическую ситуацию, повысить продажи в жилом комплексе или стать пиар-ходом.

Piter.TV – официальный партнер лектория "АРХпроект". Лекторий работает в рамках одноименного всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов, учрежденного ЦДС. Лекции проходят два раза в месяц с сентября по декабрь 2019 года. Следите за анонсами и присоединяйтесь! Подробнее – arhproekt.pro, а также паблик "АРХпроекта" в ВК.