"Авторский интерьер: глобальные тенденции, индивидуальный почерк": онлайн-трансляция архитектурного лектория "АРХпроект"

В четверг, 24 октября, канал Piter.TV покажет в прямом эфире новую сессию лектория "Архпроект", организованного Группой ЦДС.

В Петербурге стартовал новый просветительский архитектурный проект от Группы ЦДС. В четверг, 24 октября, в 19.00 состоится четвертая сессия лектория "АРХпроект". Следить за происходящим можно будет в прямом эфире канала Piter.TV (в разделе "Наши трансляции"), а также в пабликах "АРХпроекта" и Piter.TV в социальной сети ВКонтакте.

Ментор в номинации "Форма обитания" – художник-график, шеф-архитектор архитектурно-строительного бюро "HAUBAUS Вячеслав Хомутов прочитает лекцию "Авторский интерьер: глобальные тенденции, индивидуальный почерк".

Рубежи веков всегда связаны с ожиданиями всестороннего обнуления, свежими идеями и инициативами, в том числе и в сфере архитектуры. В такой период и создавалось архитектурно-строительное бюро HAUBAUS, которое специализируется на разработке авторских загородных домов, общественных и частных интерьеров, ландшафтных и урбанистических концепций. Бюро реализует свои проекты как в России, так и за рубежом уже на протяжении 20 лет.

Вячеслав Хомутов познакомит слушателей с историей и особенностями работы бюро, а также расскажет о вызовах, с которыми сталкивалась компания, адаптируясь к новой экономической реальности, запросам потребителя и архитектурным трендам.

После лекции все желающие смогут принять участие в коротком проектном семинаре и конкурсе в формате Клаузуры Диогена. В ходе этого семинара участники должны создать работу, отвечающую заданной теме. Куратором также выступит шеф-архитектор HAUBAUS – Вячеслав Хомутов. После объяснения задания куратор покидает помещение на два часа. За это время участники должны создать проект на одном формате А3. В конце семинара куратор выберет три лучших работы, которые будут выставлены в Молодежном центре Государственного Эрмитажа.

Piter.TV – официальный партнер лектория "АРХпроект". Лекторий работает в рамках одноименного всероссийского профессионального конкурса архитектурных и дизайнерских проектов для студентов и молодых архитекторов, учрежденного ЦДС. Лекции проходят два раза в месяц с сентября по декабрь 2019 года. Следите за анонсами и присоединяйтесь! Подробнее – arhproekt.pro, а также паблик "АРХпроекта" в ВК.