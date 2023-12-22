Работы по строительству Архивного комплекса на Заневском проспекте выполнены на 70%

По словам губернатора города, для хранения документов, удобства пользования фондами, архивы модернизируются, и строятся новые здания.

В рамках Адресной инвестиционной программы реализуется проект по строительству Архивного комплекса на Заневском проспекте в Петербурге. Работы выполнены на 70%, рассказали в пресс-службе Смольного 10 апреля.

В Архивном комплексе разместятся Центральный государственный исторический архив Петербурга и Центральный государственный архив литературы и искусства Петербурга.

По словам губернатора города, для хранения документов, удобства пользования фондами, архивы модернизируются, и строятся новые здания. Комплекс на Заневском проспекте позволит увеличить площади помещений и условия хранения документов. Протяженность полок для этих целей увеличится с 16,6 до 22,5 километров. Для пользователей организуют два читальных зала и столько же – выставочных, конференц-зал.

Отмечается, что в оснащении применят технологию, опробованную в библиотеке имени Маяковского – монорельсовую транспортную систему "Телелифт". Она позволит перемещать документы в закрытых контейнерах, обеспечивая их сохранность и оперативную доставку между этажами.

Работы по строительству Архивного комплекса стартовали в 2022 году. В здании на данный момент идут отделка помещений, монтаж системы вентиляции, систем внутреннего водоотведения и отопления.

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Фото: пресс-служба Красногвардейского района Петербурга