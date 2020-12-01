Любовник, Маг, Мудрец и Простодушный: помогут ли архетипы лучше понять себя и окружающих?

Сегодня мир людей разделился на 12 архетипов. Среди нас живут любовники, правители, творцы, герои, простодушные, искатели, мудрецы и др. Эксперты утверждают, что архетипы помогут не только лучше разобраться в себе и окружающих, но и выбрать себе идеального партнера, работодателя, друга, понять свои истинные страхи и принять себя таким, какой есть – со всеми плюсами и минусами.

Piter.TV пообщался с создательницей авторского курса "Алхимия бренда", специалистом по архетипам Надей Озимовой и медицинским психологом, психотерапевтом Анастасией Ксенофонтовой, чтобы детальнее узнать о новом явлении, о котором сегодня гудят все соцсети.

Архетипы история

Основателем теории архетипов является знаменитый швейцарский психолог и психиатр Карл Юнг. Это понятие было введено для обозначения изначальных первобытных образов, универсальных символов и мотивов, которые существуют в коллективном бессознательном и проявляются в сновидениях каждого из нас. Юнг выделял пять важнейших архетипов: маска, анима, анимус, тень и самость.

Со временем теория Карла Юнга претерпела некоторые изменения. Американские писательницы Маргарет Марк и Кэрол Пирсон в книге "Герой и бунтарь. Создание бренда с помощью архетипов" дополнили его список и выделили 12 основных архетипов личности. Эта классификация сегодня активно используется маркетологами при создании личного бренда. При помощи архетипов определяют потребности человека, его чувства, мысли и поведение.

Мне кажется, свой архетип важно знать каждому человеку. Когда ты понимаешь свой архетип, ты понимаешь свои сценарии поведения по жизни, почему ты выбираешь именно этого партнера или друга, эту сферу деятельности, а не другую. Еще ты лучше начинаешь понимать свои страхи, ложные установки, убеждения. Вдруг осознаешь, что все это было в тебе изначально заложено, и видишь, как это можно исправить, прокачать. Ты начинаешь принимать себя без исключений, все свои позитивные и негативные стороны, приходит понимание, как с этим жить, мириться. Например, ложная установка у Простодушных – доводить все до идеала. Когда это понимаешь, можешь сам себе сказать: "Окей, я знаю в себе эту черту. Могу ли я попробовать пойти по другому пути, чтобы прокачать в себе другие стороны?". Начинаешь действовать по другому сценарию и, соответственно, получаешь другой результат. Надя Озимова

12 архетипов

Больше всего на свете человек с архетипом Простодушный не хочет ни за что отвечать. Он может до последнего откладывать принятие решения. Больше всего на свете он хотел бы, чтобы все устроилось как-нибудь само собой.

Простодушный стремится иметь все идеальное: работу, супруга, дом, детей и, в целом, идеальную жизнь. Он искренне верит в то, что неприятные события могут, в конце концов, привести к счастливому финалу, а полоса неудач закончиться обновлением.

Известные представители: Элайджа Вуд, Том Хэнкс, Мартин Фримен.

Искатель постоянно ищет свой путь и жаждет приключений. Он не просто созерцает новое, а взаимодействует с ним. Такой человек испытывает радость от открытий, согласен на любые авантюры, любит бывать в местах, полных опасности: может отправиться в джунгли Амазонки или провести ночь в обществе людоедов.

Известные представители: Леонид Парфенов, Николай Фоменко, Дмитрий Комаров.

Мудрецы превосходны в беспристрастном анализе, планировании, оценке и поиске решения. Когда другие впадают в панику и рвут волосы на голове, Мудрец абстрагируется от мира, уходит в себя, чтобы увидеть всю картину происходящего. В своих мыслях он может даже "заглянуть в будущее" и узнать, что делать дальше.

Когда возникает проблема, Мудрец старается изучить ее на опыте других людей. Отслеживает и оценивает свои результаты. Мудрец верит в способность человечества учиться и развиваться. Предпочитает думать своей головой и опираться только на собственное мнение.

Известные представители: Владимир Познер, Александр Друзь, Александр Ширвиндт, Бенедикт Камбербэтч.

Бунтари полны протеста, они чувствуют свою отчужденность от господствующей культуры и презирают ее правление. Они могут делать то, что противоречит общепринятым нормам этики, здоровья и приличий, хотят нарушить привычный ход вещей, шокировать людей, вызвать революцию в сознании общества.

Известные представители: Мадонна, Леди Гага, Ксения Собчак, Сергей Шнуров.

Маг достигает поставленной цели, опираясь на фундаментальные законы природы. Результат часто связан с трансформациями. Для таких людей сознание предшествует бытию. Если хочешь изменить мир – сначала меняй себя: свои установки и поведение. Люди, в которых присутствует Маг, ищут духовной помощи и руководства. Они на глубинном уровне понимают, как работает сознание, и способны оказывать влияние на окружающих.

Известные представители: Тильда Суинтон, Хоакин Феникс, Александр Невзоров.

Архетип Героя ассоциируется с мужеством и бесстрашием, он постоянно находятся на поле битвы, в спортивном состязании. Вызовы воодушевляют Героя, несправедливость – приводит в ярость. Такой человек быстро и решительно реагирует на сложности и появляющиеся возможности.

Герой стремится сделать мир лучше. В глубине души он боится потерпеть поражение, не суметь выстоять до конца. Этот архетип помогает воспитать в себе дисциплину, сосредоточенность и решительность.

Известные представители: Брюс Уиллис, Арнольд Шварцнеггер, Джейсон Стейтем.

Любовник – это человек, очарованный кем-то или чем-то: картиной, девушкой, поэмой или решением задачи. Он любит быть в центре внимания, получать комплименты от других людей. Любовнику важно, чтобы окружающие по-настоящему ценили его.

Для Любовников важно выглядеть не просто хорошо, а сногсшибательно. В глубине лежит желание привлекать, дарить любовь, выражать привязанность.

Известные представители: Мэрилин Монро, Оксана Самойлова, Джуд Лоу, Джордж Клуни, Тимур Родригез.

Шут обожает высмеивать других. Люди этого архетипа склонны замечать смешное практически в любой ситуации. Они предпочитают справляться с жизненными трудностями при помощи юмора. Шут, как ребенок в конфетном магазине: чем больше новых впечатлений, тем веселее.

Шут помогает людям видеть радость в жизни, быть игривыми даже в тяжелые времена. Освобождает окружающих от иллюзий, депрессии и ограниченного взгляда на возможности жизни.

Известные представители: Эдди Мёрфи, Джим Керри, Эллен Дедженерес, Павел Воля, Иван Ургант.

Люди этого архетипа симпатичные, милые, открытые, простые. Одной своей внешностью они располагают к себе. С ними все хотят дружить, про таких говорят: "свой парень".

Славный Малый стремится быть частью племени, социального класса, культуры, места работы, церкви или секты, клуба или профсоюза. Он ставит перед собой цель добиться полного социального и экономического равноправия какой-либо группы или класса людей.

Славный Малый убеждает окружающих в том, что не стоит слишком серьезно относиться к себе. Он ненавидит всяческие ухищрения, преувеличения и людей, которые слишком высокого мнения о себе.

Известные представители: принц Гарри, Руперт Гринт, Сергей Светлаков.

Это заботливые люди, которыми движет сочувствие и щедрость. Они живут по принципу: сначала помоги людям, а потом думай о себе. Порой Хранитель оказывается в позиции агрессора: хочет насильно осчастливить своим добром и лаской обездоленных. Иногда он не учитывает реальные потребности людей, а исходит лишь из своих взглядов на пользу.

Известные представители: Джим Бродбент, Наталья Водянова, Константин Хабенский, Чулпан Хаматова.

Правителя можно охарактеризовать тремя словами: власть, порядок и контроль. Также для него важны статусность, богатство и престиж. Правитель все контролирует и за всех отвечает.

Архетип Правителя любит иерархические организации, потому что в них четко определена роль служебными инструкциями. Правители обладают природной харизмой, люди охотно следуют за ними. В лучших проявлениях Правителями движет желание помочь миру. В худшем случае они просто хотят господства и контроля.

Известные представители: принц Уильям, Юрий Яковлев, Ричард Берджи, Маргарет Тэтчер

Творцом движет страсть к самовыражению в материальной форме. Такие люди хотят постоянно творить или изобретать что-то новое, без этого они буквально задыхаются.

Творцы уверены, что именно они создают будущее, верят в силу творчества и воображения. В лучшем своем проявлении архетип Творца привносит в жизнь истинные новшества и красоту. В худшем – является примером безответственности и нарциссизма.

Известные представители: Никас Сафронов, Джеймс Кэмерон, Денис Мацуев.

Тема архетипов находится еще в процессе познания. Нет четкого утверждения, что человек рождается с определенным архетипом. У меня сложилось мнение, что в нас заложены все 12 архетипов. В разный период времени мы активируем определенный из них. У очень успешных людей прокачаны все архетипы, просто в нужное время они их активируют. Но в целом у каждого человека есть 2-3 базовых архетипа, которые остаются с ним навсегда. Даже если какие-то трансформации с человеком происходят, базовые качества, определяющие тот или иной архетип, будут сохраняться. Надя Озимова

Изменчивость архетипов с точки зрения психологии объяснила медицинский психолог и психотерапевт Анастасия Ксенофонтова.

Человеческая психика довольно динамична и изменчива. Она хоть и целостна, но состоит из большого количества частей. Раз и навсегда назвать себя бунтарем нельзя. Через какое-то время это может стать не актуальным. Бунтарь – это может быть только часть личности, может проявляться в каком-то определенном аспекте жизни, в контакте с определенным человеком в ответ на определенный стимул из вне. Но это не значит, что во всех других сферах жизни я тоже бунтарь. Я могу быть кем-то еще. Это утопия, определить себя раз и навсегда. У нас есть очень много кризисных моментов, после которых мы меняемся. Нужно по-честному задавать себе вопросы, какой я сейчас. Анастасия Ксенофонтова

Как определить свой архетип

Сегодня существует множество бесплатных тестов, которые помогут определить свой архетип. Вот ссылка на один из них. Авторы предлагают ответить на 72 вопроса, в числе которых "Чувствуете ли вы себя в безопасности", "Подводил ли я когда-нибудь других", "Люди обращаются ко мне за руководством и указаниями", "Я больше счастлив, когда отдаю, чем получаю" и др.

Результаты подобных тестов будут лишь приблизительными. Глубже разобраться в теме и узнать принадлежность к тому или иному архетипу поможет специалист.

Примерный свой архетип можно узнать через тест, это самое простое, за это не нужно платить деньги. Много тестов доступно сегодня онлайн. Но если вы хотите узнать, как архетип проявляется через жизненные контексты, и как это все стоит подсветить при трансляции своего личного бренда, тут уже стоит обратиться к специалистам. Самому это сделать очень сложно. Надя Озимова

О важности индивидуальной проработки проблемы также заявила Анастасия Ксенофонтова. Она призналась, что не использует архетипы в своей практике, поскольку считает, что они "больше из области эмоциональной бытности, чем психологии".

Эти образы, 12 архетипов, находятся в нашем культурном сознании, мы можем как-то с ними ассоциироваться. Маркетологи часто используют архетипы в рекламе. Если человек себя с чем-то ассоциирует, ему проще купить продукт, обратить на него внимание. Родство с рекламой вызывает эмоциональный отклик. Я не использую архетипы в своей работе, поскольку они классифицируют группу людей, а не конкретного человека. Во время работы с клиентом, я пытаюсь понять, что именно его беспокоит. Я спрашиваю, и мы пытаемся найти ответ, сформулировать проблему. Человек рассказывает, что чувствует, вспоминает тот или иной момент из жизни, какую-то информацию, которая субъективно только про него. Это важно с точки зрения поиска себя, друзей, бизнеса и пр. Мы исходим из индивидуальных особенностей, из того, как это у нас, а не у других. Именно это происходит в терапии. Нужно быть честным с собой, честно отвечать на вопросы. Здесь не нужен архетип. Здесь нужен только ты, быть в контакте с собой. Ну и терапевт. Анастасия Ксенофонтова

Архетипы в рекламе

Обращали ли вы внимание, как грамотно маркетологи играются с нашим сознанием, используя в той или иной рекламе определенный архетип? Например, так выглядит реклама Burger King для Шутов. В ней иногда используются шутки на грани:

В этой рекламе ИКЕА использовала основную потребность Славного Малого – принадлежность к обществу:

Реклама для Любовника выглядит так. Очень часто этот архетип используют производители парфюма и косметики.

Магазин Bat Norton продает одежду для Бунтарей, которая не вписывается в обычную моду для всех. Как раз то, что нужно, этим протестантам.

Атмосфера идеального лета в рекламе Coca Cola идеально подойдет для Простодушных:

Коллаж и инфографика: Piter.TV

Фото: рекламные постеры Coca Cola, Bat Norton, GUCCI, ИКЕА, Burger King