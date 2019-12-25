Суд избрал меру пресечения юноше за стрельбу по подросткам на улице Лени Голикова

Подозреваемого задержали спустя сутки после случившегося и официально обвинили в преступлении.

Георгий Смирнов, которого обвиняют в совершении хулиганских действий, был помещён под арест решением Кировского районного суда. Согласно материалам дела, озвученным Объединённой пресс-службой судов Санкт-Петербурга, подозреваемый открыл стрельбу по двум подросткам.

Сообщается, что инцидент имел место 22 июля на улице Лёни Голикова. По мнению следователей, Смирнов произвёл выстрелы из неизвестного предмета, похожего на пистолет, направив оружие сначала в область правого бока одного несовершеннолетнего, обозначенного инициалами И., а затем в лицо другого несовершеннолетнего, известного как Р., после чего быстро покинул место происшествия.

Подозреваемого задержали спустя сутки после случившегося и официально обвинили в преступлении. На заседании суда Георгий Смирнов настаивал на выборе иной меры наказания, не связанной с заключением под стражу. Однако судья принял решение отправить его под арест до 22 сентября включительно.

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Фото: Piter.TV