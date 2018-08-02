Суд не выпустил из-под ареста петербуржца, который сжег чучело в камуфляжной форме

Подсудимый отметил, что его действия не были совершены по мотивам ненависти.

Петербуржец, который обвиняется в сожжении чучела, не смог обжаловать решение Василеостровского районного суда. Сторона обвинения считает, что чучело было в форме военнослужащего Вооруженных сил РФ, и тем самым мужчина "совершил хулиганство по мотивам политической и идеологической ненависти". Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее Piter.tv писал об аресте Игоря Мальцева. По версии следствия, он сжег чучело 6 марта на льду Невы на Уральской улице. Адвокат отметил, что это был "художественный перфоманс" в честь окончания масленицы. Мальцев хотел, чтобы "ушло все плохое". При этом никакой ненависти в этом не было.

Сам подсудимый отметил, что является пацифистом и патриотом. Он попросил домашний арест. Суд остановил решение предыдущей инстанции без изменений.

Видео: объединенная пресс-служба судов Петербурга