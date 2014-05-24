На имущество бывшего гендиректора столовой наложен арест на сумму 125 млн рублей

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней петербурженки. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, обвиняемая с октября 2017 года по август 2022 года являлась генеральным директором АО "Столовая № 14" и закупала продукты питания по завышенной стоимости у подконтрольных ей организаций.
В результате ее действий ущерб бюджету Санкт-Петербурга составил 124 млн рублей. На имущество женщины наложен арест на сумму 125 млн рублей.
Дело передано в суд.
Ранее сообщалось, что фигурант дела о взятках в МРЭО арестован в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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