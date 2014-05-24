На имущество бывшего гендиректора столовой наложен арест на сумму 125 млн рублей

В Петербурге утверждено обвинение в отношении бывшего генерального директора по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летней петербурженки. Она обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемая с октября 2017 года по август 2022 года являлась генеральным директором АО "Столовая № 14" и закупала продукты питания по завышенной стоимости у подконтрольных ей организаций.

В результате ее действий ущерб бюджету Санкт-Петербурга составил 124 млн рублей. На имущество женщины наложен арест на сумму 125 млн рублей.

Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что фигурант дела о взятках в МРЭО арестован в Петербурге.

Фото: Piter.TV