Аналитики подсчитали, аренда каких квартир больше всего подорожала в Петербурге

Многие из этих квартир сдаются с дополнительными опциями, такими как отделка, мебель, а иногда и стандартный комплект техники.

В Петербурге и Москве с начала года увеличилась стоимость долгосрочной аренды квартир. В Северной столице особенно подорожала аренда двухкомнатных квартир — на 24,6%. Об этом свидетельствуют данные исследования "Яндекс аренда".

Цена трёхкомнатных квартир в Петербурге выросла с начала года на 12,3%, однокомнатных — на 13%, студий — на 6,7%. Это может быть связано с переходом на рынок долгосрочной аренды квартир из новостроек, приобретенных в период "ипотечного бума".

Многие из этих квартир сдаются с дополнительными опциями, такими как отделка, мебель, а иногда и стандартный комплект техники, необходимой при заселении, что также влияет на рост стоимости.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)