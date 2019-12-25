"Водоканал" составил антирейтинг районов Петербурга по сбросу мусора в канализацию

Специалисты "Водоканала" проанализировали статистику засоров в канализационных сетях различных районов Петербурга с 1 сентября по 30 ноября 2024 года. Оказалось, что 37% засоров произошли из-за попадания в канализацию посторонних предметов, что указывает на халатное отношение жителей к городским сетям.
Распределение районов по количеству засоров выглядит следующим образом:
- Адмиралтейский район — 53%;
- Кировский район — 52%;
- Петроградский район — 51%;
- Центральный район — 49%;
- Невский район — 48%;
- Василеостровский район — 47%;
- Приморский район — 46%.
Примеры самого ответственного отношения к канализации показали:
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Колпинский район — 8%;
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Курортный район — 12%;
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Кронштадтский район — 13%.
"Водоканал" напоминает, что нельзя выбрасывать бытовые отходы в канализацию. Засоры могут приводить к поломкам оборудования очистных сооружений и утечкам сточных вод.
При обнаружении засора на уличных сетях необходимо обращаться на горячую линию "Водоканала" по телефону 305-09-09 или в городской мониторинговый центр 004. Если проблема связана с внутридомовыми сетями, обращайтесь в управляющую компанию.
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Фото: Piter.TV
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