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"Водоканал" составил антирейтинг районов Петербурга по сбросу мусора в канализацию
Вчера, 14:56
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"Водоканал" составил антирейтинг районов Петербурга по сбросу мусора в канализацию

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37% засоров произошли из-за попадания в канализацию посторонних предметов, что указывает на халатное отношение жителей к городским сетям.

Специалисты "Водоканала" проанализировали статистику засоров в канализационных сетях различных районов Петербурга с 1 сентября по 30 ноября 2024 года. Оказалось, что 37% засоров произошли из-за попадания в канализацию посторонних предметов, что указывает на халатное отношение жителей к городским сетям.

Распределение районов по количеству засоров выглядит следующим образом:

  • Адмиралтейский район — 53%;
  • Кировский район — 52%;
  • Петроградский район — 51%;
  • Центральный район — 49%;
  • Невский район — 48%;
  • Василеостровский район — 47%;
  • Приморский район — 46%.

Примеры самого ответственного отношения к канализации показали:

  • Колпинский район — 8%;

  • Курортный район — 12%;

  • Кронштадтский район — 13%.

"Водоканал" напоминает, что нельзя выбрасывать бытовые отходы в канализацию. Засоры могут приводить к поломкам оборудования очистных сооружений и утечкам сточных вод.

При обнаружении засора на уличных сетях необходимо обращаться на горячую линию "Водоканала" по телефону 305-09-09 или в городской мониторинговый центр 004. Если проблема связана с внутридомовыми сетями, обращайтесь в управляющую компанию.

 Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: водоканал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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