"Водоканал" составил антирейтинг районов Петербурга по сбросу мусора в канализацию

37% засоров произошли из-за попадания в канализацию посторонних предметов, что указывает на халатное отношение жителей к городским сетям.

Специалисты "Водоканала" проанализировали статистику засоров в канализационных сетях различных районов Петербурга с 1 сентября по 30 ноября 2024 года. Оказалось, что 37% засоров произошли из-за попадания в канализацию посторонних предметов, что указывает на халатное отношение жителей к городским сетям.

Распределение районов по количеству засоров выглядит следующим образом:

Адмиралтейский район — 53%;

Кировский район — 52%;

Петроградский район — 51%;

Центральный район — 49%;

Невский район — 48%;

Василеостровский район — 47%;

Приморский район — 46%.

Примеры самого ответственного отношения к канализации показали:

Колпинский район — 8%;

Курортный район — 12%;

Кронштадтский район — 13%.

"Водоканал" напоминает, что нельзя выбрасывать бытовые отходы в канализацию. Засоры могут приводить к поломкам оборудования очистных сооружений и утечкам сточных вод.

При обнаружении засора на уличных сетях необходимо обращаться на горячую линию "Водоканала" по телефону 305-09-09 или в городской мониторинговый центр 004. Если проблема связана с внутридомовыми сетями, обращайтесь в управляющую компанию.

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Фото: Piter.TV