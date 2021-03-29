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Полиция Петербурга будет регулярно проводить антинаркотические рейды в клубах

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При последней проверке некоторые посетители пытались избавиться от запрещенных веществ.

В ночь на 28 марта полиция Петербурга провела антинаркотические рейды в двух клубах. Некоторым посетителям пришлось отправиться вместе с правоохранителями в отделение полиции. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Проверки прошли в клубе "Опера" на набережной Обводного канала. Там и было снято видео, предоставленное территориальным ГУ МВД. При виде полицейских некоторые посетители попытались избавиться от запрещенных веществ и бросили их на пол, однако это не осталось незамеченным. Экспертиза показала, что в пакетиках был амфетамин. В отделение полиции доставили 9 человек. Возбуждено уголовное дело за незаконное хранение наркотических и психотропных веществю

Также рейд прошел в ночном клубе "Бланк" на Арсенальной набережной. В нем обнаружили 20 "сбросов". Подозреваемых доставили в отделение полиции. 

Подобные проверки пообещали проводить регулярно. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге задержали наркоторговцев с мефедроном и 12 кг психотропов. 

Видео и фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Теги: наркотики, ночной клуб, полиция, рейд
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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