Петербургские врачи оперируют аневризмы мозга, оставляя пациентов в сознании

Пациент был в сознании на протяжении часовой процедуры, которая не потребовала трепанации черепа.

В Санкт-Петербурге в НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе успешно провели уникальную операцию по устранению множественных аневризм головного мозга. Мужчина, столкнувшийся с сильными головными болями, узнал о диагнозе после МРТ. Учитывая риск кровоизлияния, врачи приняли решение о срочном вмешательстве.

Операцию проводили главный врач НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, эндоваскулярный хирург, президент ассоциации эндоваскулярных нейрохирургов им. академика Ф.А. Сербиненко, к.м.н. Дмитрий Кандыба и врач отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Камиль Исаев. Используя радиальный доступ через вену запястья, хирурги имплантировали специальный стент, перенаправляющий кровоток и минимизирующий нагрузку на ослабленный сосуд.

Пациент был в сознании на протяжении часовой процедуры, которая не потребовала трепанации черепа. Уже через 20 минут он смог самостоятельно ходить.

Ощущения были очень интересные: чувствуешь, как у тебя под кожей что-то начинает двигаться, идет по сосудам, сначала ползет по руке, потом появилось ощущение в плече. Когда во время операции подают контраст – это очень ощущается. Особенно, когда дошли до головы. Четко чувствуется, что делают только на одной половине, как там распространяется тепло. пациент

Второй этап лечения запланирован через несколько месяцев. Институт ежегодно выполняет более 50 подобных операций, являясь одним из лидеров в России в этой области медицины.

Ранее в Петербурге вылечили 7-летнюю девочку с неврологическими нарушениями рук.

Фото: НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе