Степной волк. Наблюдения историка Андрея Буровского

Историк, философ Андрей Михайлович Буровский в новом выпуске своего видеоблога делится о личной истории из своего прошлого.

Вообще прошлым жить не рекомендуется. Но я, во-первых, и не живу прошлым, а во-вторых, вспоминать какие-то происшествия моей жизни мне доставляет огромное удовольствие. Я не борюсь со своим прошлым, но очень скорблю о нем. Оно было и было очень интересным. В нем произошло много любопытнейших событий.

Сейчас хочу рассказать историю. Около двух часов ночи проснулся, вспоминая, как шел по каменистой степи, а в метрах 50-70 от меня шло какое-то интересное животное. Не мистическое, но понятное мне животное. А дело было в 1985 году. В этом году, в конце июля месяца, собрание под Саратовом, в бывшей республике немцев Поволжья – большой туристский лагерь на базе археологической экспедиции. А у меня был кружок археологов.

Собственно, создал я такой кружок в Красноярске, не на общественных началах, а на профессиональной основе. И вот меня с моими кружковцами послали под Саратов, говорят, что туристский и одновременно археологический лагерь. Мне было необычайно интересно. Я впервые попал в южную степь европейской части России. Вот я иду по лагерю, люди выкопали ямку, спустили туда ноги, а чайник и чашки поставили на другую сторону этой ямки. Я говорю, ребят, зачем вы это делаете? Говорят: "садитесь с нами чай пить". И рассказывают: работа под Волгоградом, леса нет, построить лагерь и даже поставить обычный стол не из чего. Я привык, что если выезжаем в экспедицию – ставим пищеблок. А им не из чего делать пищеблок, ямку выкопать удобнее. Можно по-европейски сидеть, не скрестив ноги на земле, а опустив ноги вниз. Другую сторону ямки использовать, как стол. Удобно и много таких деталей бытовых. Так постигаешь, например, работу коллег, узнаешь какая разная у нас страна и какие разные способы в ней жить. Ну и сама степь – каменистая, очень каменистая почва. И каждый шаг гулко так отдается. Огромная широченная Волга – другой берег еле видно, потому что водохранилище. Лагерь стоит между Волгой и такой промоиной.

Мои ребята били лягушек кедами и стали есть их ножки лягушек. Через 5-6 лет меня спрашивали – вы из того кружка, где лягушек ели? Ну да. Я руководитель того самого кружка, чистая правда.

Километров пять такой хрящеватой степи, плоской-плоской, которая чуть поднимается. И обрывы. Археологи говорили, что там обрывы до 200 метров. Подниматься местами можно, но не везде. Было очень интересно ходить по этой степи. Запахи своеобразные, и обстановка интересная. И очень интересный ветер. Ветер, на котором можно лежать. Он не порывами дует, а очень устойчиво. Вот ты лег на него и лежишь.

Я однажды взял лопату, такую заточенную, нож на поясе. И пошел гулять эти четыре километра до обрывов. Иду: луна, полнолуние, все видно, никаких проблем не возникает. Дохожу до этих обрывов, возникает угольно-черная тень, такая не очень приятная. Вхожу, погулял там, в этой угольно-черной степи. Вышел обратно и пошел к лагерю, не торопясь. И вдруг замечаю, справа от меня, в метрах ста где-то – крупная собака, а может не собака, но вроде бы и не волк. Хвост у нее соответствующий, на волка не похожа, на собаку тоже не похожа, какое-то странное поведение у животного. И зверь временами как будто приближается ко мне.

Причем ничего мистического нет в его облике, животное и животное, странно себя ведет. И тут я обращаю внимание – зверек заставляет меня брать левее и левее. И я направляюсь к одной купе деревьев. Должен пройти в метрах 30-50 от нее. А что в этой купе деревьев? Кто там может находиться под деревьями в густой-густой тени? Я этого не знаю. И у меня возникают нехорошие подозрения. Я разворачиваюсь, быстро иду к своей собаке, она отбегает, я остановился – она остановилась. Я по-прежнему иду к лагерю, она параллельно идет.

Все посматриваю в сторону, а там ничего, не малейшего движения Дошел до лагеря так постепенно, пес продолжает идти за мной, перед самым лагерем, в метрах 300 – опять отстал. И он не побежал никуда, просто сел и сидит, смотрит. Ничего, опять же, в этом животном не было ничего такого неприятного, мистического, потустороннего, просто крупный зверь, но непонятно себя ведущий. Мне было очень неуютно. На утро я рассказываю об этом местным археологам. А у них глаза, как плошки. Ты что, ночью тут шатался? Ну а что? Лопата в руках, нож на поясе. Ты с ума сошел! Это же волкопес.

Про волкопсов я конечно же слышал не раз. Но так наивно спрашиваю – "а что, они у вас тоже есть?" Я-то думал, что волкопсы – это Сибирь. В Воронежской области вообще никаких собак не осталось, даже самых одичалых не осталось и волков не осталось – волкопсы. Это страшно опасное животное. Рассказываю, что меня животное слегка оттесняло в купу деревьев. Так само собой, говорят. Там еще двое – трое лежали. Ну с одной собакой или даже с двумя я бы справился. А если их, правда, трое и больше? Одни отвлекают, другие сзади нападают. Как-то особенно неуютно мне стало. Больше я по ночам в этих местах не гулял.

Ну и с тех пор бывает, просыпаешься, когда снится, что идешь по степи, гудит под ногами земля, а в метрах 70 от тебя идет так не торопливо то ли волк, то ли собака, то ли пес его поймет, что еще.