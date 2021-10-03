Ковид и политика. Наблюдения историка Андрея Буровского

Новой темой видеоблога историка, философа Андрея Михайловича Буровского стала политическая сторона пандемии.

Боюсь, что многие мои выступления могут вызвать разочарование. Потому что я как бы отрицаю, не замечаю некоторых важных моментов. Ну политических игрищ вокруг пандемии и ковида. Попыток заработать деньги на этом, явных некорректных действий и международных организаций и правительственных. Исправляю ошибку. Я замечаю все это. Весь мой пафос был в том, что вне зависимости от этих игрищ ковид существует. Он является опасным заболеванием. Он опасен для любого из нас. Но из этого не вытекает, что вокруг пандемии не возникает политического шума. Причем мирового, не только в России. Сегодня я буду говорить именно об этом.

И начну с того, что всегда послевоенные эпохи сменяются предвоенными. Война – штука очень нужная. Война позволяет переформатировать отношения в мире, об этом многие говорят, почти открыто – "я за войну"! Война занимается переделыванием экономические отношения в мире. Осмелюсь уточнить. Все войны форматируют отношения только в одном направлении – они усиливают позиции правительств. Думаю, горячая война уже бы разразилась давно, если б не страх. Вспомните Первую мировую войну, как она начиналась. Германская империя и Австрия предъявляют ультиматум маленькой Сербии и очень торопятся до истечения срока ультиматума, начиная боевые действия. Вдруг Сербия примет этот чудовищный, унизительный ультиматум – придется придумывать новый предлог для войны.

После кошмара Первой мировой войны как-то уже трудно развязывать Вторую мировую. Ее развязывают гораздо аккуратнее, осторожнее и все крупные игроки в конце 30-ых годов пытаются стравить других, а сами прийти последними. Чтобы быть невиновным в начале войны. Как обрадовался мир тому, что наконец-то нацисты начали войну, и Германия теперь главный, единственный виновник.

А тут запахло третьей мировой. Ее начинать еще сложнее. И тут на счастье огромного количества правительства пришел ковид. Люди болеют и умирают – вот вам война. Мы живем не в предвоенную эпоху, а в военную. Только война не когда люди убивают друг друга, а когда к ним пришла болезнь, пандемия. Кому же нужна эта военная ситуация?

Двум группам людей. Международным корпорациям, особенно тем, кто занимается фармакологией. Я даже не подумаю отрицать того, что крупнейшие фармакологические фирмы, производящие лекарства, БАДы, заинтересованы только в одном – в получении прибыли. Вспомните, сколько в Советское время было очень много дешевых и простых лекарств. И они действовали. Появляется особый американский аспирин. Лучше советского. Раз в 15 дороже, но какое качество! Правда, чем это качество лучше – непонятно. Но цена-то чувствуется. И так во всем.

Это нормальная работа крупной фирмы, ее цель получение прибыли. Ковид – это способ получать прибыль. И политические танцы. Какую вакцину будем использовать? За сколько? На каких условиях? И тут важно зарабатывать деньги и важно кто главный. Кто главный – тот диктует цену и условия. А главный тот, чью вакцину примут... ну а дальше понятно. Тут срабатывают уже политические условия.

Они хотят зарабатывать деньги. И хотят иметь власть на своем уровне политическо-экономической тусовки. И никакая это не мафия, и никакое это не тайное правительство, а это совершенно явные и откровенные фирмачи. Которые занимаются явной спекуляцией. Люди, которые объединяются в компашку, которые хотят продать свой товар. Чем больше шума, решений, масок, вакцин, лекарств, тем лучше. Денег больше. По всему миру ходит множество легенд об открытиях, уничтоженных фирмачами. О том, как можно превращать воду в бензин, например. Автор якобы превратил и тут же исчез. Вот такие же истории ходят вокруг изобретателей лекарств. И о том, как можно победить СПИД, коронавирус...

Правду говорят или нет – не знаю. Итак, это первая сила, которая заинтересована в политических плясках. Даже в неоправданных, самых безумных запретах. Ну конечно же, это международные фармакологические организации, которые выколачивают деньги. Для которых общая беда – это способ заработать. Война – кому мать родна.

Вторая сила - это правительства. Все правительства, всех стран. Не надо кричать, что Россия какая-то особенная. Она не плохая и не хорошая. Обычная. Она со своей спецификой, но такая же, как и все остальные страны. И правительство у нас самое обычное. Каждое правительство заинтересовано в пандемии ковида. По очень простой причине: всякая война – это всегда усиление правительства, его позиции. Вот возьмите США. Государство создано как максимально децентрализованное, живет самоуправлением большинства населения, решение важных вопросов передается на волю общества. Полицию не назначает правительство, а выбирают люди.

Первая мировая война – правительство усиливается. До нее миллионер мог продержать в своей приемной министра и не принять его, по большей части американцы не знали, кто у них президент. Кто мэр города и шериф, было важно, а президент – нет. А вот после Первой мировой войны процент этих невежественных американцев несколько сократился.

Вторая мировая война – еще меньше американцев, не зависимых от правительства. И все еще их очень много. Потрясающую историю рассказал мой сын, который одно время работал в США. Когда у нас отменили выборность губернаторов, ввели назначение, американский парень говорит русскому парнишке: "у нас бы такое сделали – мгновенно бы народ поднялся". И не потому что им очень важно выбирать этого губернатора.

Конечно же, с этими остатками свободы правительство борется, а тут пандемия коронавируса. Это же подарок судьбы! Ведь теперь можно, во-первых, ввести множество бессмысленных, но важных ограничений. А ну-ка, все ходите в масках, на расстоянии в 1,5 метра и так далее. Правительство оказывается более значимым, более важным. Оно руководит тем, как общество справляется с общей бедой. Где-нибудь в Центральноафриканской республике или в Индии, где традиции автократизма всегда существовали. Как в Китае, где любая власть по определению тоталитарна, она резко возрастает в ковидную эпоху.

В 2003 году я был потрясен, как проводили празднование 300-летия Петербурга. Вот была кучка мероприятий особых, правительственных, участвовали VIP-существа и все остальные, а сейчас та же линия разделения на VIP и всех остальных происходит более стремительно. Правительство получает гораздо больше возможностей произвола по отношению к рядовому человеку. Конечно же, ему выгодно. Чем больше будет пандемия, тем лучше для правительства. Любого правительства.

Линия на сокращения прав и свободы, возможностей человека, она чрезвычайно выгодна любому правительству по определению. Меня, конечно, спросят – а что делать? Если бы я знал, я бы непременно сказал, уверяю. Пока я просто констатирую факт. Причем заметьте, эти жесткие меры правительства могут быть объективно в пользу людей. Парадоксально, не правда ли? Нам же дают безопасность, но не даром. За безопасность мы расплачиваемся свободой. Это просто факт и с этим фактом ничего нельзя поделать. На этой пессимистической ноте я заканчиваю.