Первая партия аналогового инсулина выпущена в ОЭЗ Петербурга

Инвестиции в производство составили 1,7 млрд рублей.

В особой экономической зоне Петербурга АО "Фармасинтез-Норд" выпустило первую партию инсулина гларгин. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании.

Инвестиции в производство составили 1,7 млрд рублей.

"Фармасинтез-Норд" обладает достаточными мощностями для того, чтобы покрыть потребности рынка совместно с другими игроками. В планах предприятия – дальнейшее развитие производства на площадке ОЭЗ в Петербурге и наращивание оборотов выпуска жизненно важных лекарственных средств. Пресс-служба компании "Фармасинтез-Норд"

Вторая очередь завода была запущена в марте текущего года, тогда вложили 5 млрд рублей. В 2026-м планируется третья очередь – производство биотехнологических фармацевтических субстанций увеличат со 150 до 250 кг в год.

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Фото: сайт ОЭЗ Петербурга