Питбуль без поводка набросился на маленькую собаку в Красногвардейском районе Петербурга

Хозяйке пришлось спасаться от пса на машине.

Пес породы американский булли напал на маленькую собаку во дворе ЖК "Новая Охта" на улице Корнея Чуковского. Питбуль мертвой хваткой вцепился в собачку. Оторвать его от потерпевшей помог случайный прохожий, – передают в "Mash на Мойке".

Мужчина держал пса до тех пор, пока женщина с собачкой не ушла на достаточное расстояние от разъяренного булли. Хозяйке пришлось спасаться от него на машине. В конце концов агрессивного питбуля увел неизвестный мужчина.

Местные жители рассказывают, что пес не впервые терроризирует собачников и их питомцев. Питбуль разгуливает без поводка и намордника, а иногда, как и сегодня, даже без хозяина.

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Видео: Telegram / "Mash на Мойке"