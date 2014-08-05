Очаг болезни Ауески у собаки зафиксирован в Петроградском районе Петербурга

Болезнь Ауески – это остропротекающая инфекционная болезнь, поражающая свиней, крупный рогатый скот, овец, коз, собак, кошек, а также диких плотоядных и грызунов.

В связи с выявлением случая болезни Ауески у собаки в Петроградском районе Петербурга состоялось внеочередное заседание противоэпизоотической комиссии при районной администрации. Об этом проинформировали в пресс-службе Государственной ветеринарной клиники Петербурга.

Локализация очага инфекции зафиксирована в Петроградском районе. На совещании представители ветеринарного управления Петербурга, городской ветстанции и Россельхознадзора представили отчеты о мерах, принимаемых для предотвращения дальнейшего распространения заболевания. Болезнь Ауески – это остропротекающая инфекционная болезнь, поражающая свиней, крупный рогатый скот, овец, коз, собак, кошек, а также диких плотоядных и грызунов.

В целях профилактики возникновения и распространения заболевания, гражданам настоятельно рекомендуется соблюдать следующие правила:

Тщательно следить за состоянием здоровья домашних животных. Симптомы болезни включают зуд и расчесы, особенно в области головы, возбудимость или апатию, повышенное слюноотделение, нарушение координации, мышечную дрожь, судороги, резкий скачок температуры.

Не кормить собак, кошек и других плотоядных питомцев необработанными или недостаточно термически обработанными продуктами животноводства и сырым молоком.

Во время прогулок с собаками избегать их контактов с другими животными, убирать за ними отходы и не допускать поедания чего-либо с земли.

При заболевании или гибели животного, а также при изменении его поведения, указывающем на возможное заболевание, необходимо немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу Санкт-Петербурга по телефону: 403-03-00 и изолировать больное животное, а также всех контактировавших с ним питомцев.

В случае смерти животного дома необходимо в течение суток сообщить об этом по телефону 403-03-00 и обеспечить сохранность трупа до прибытия специалистов.

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Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)