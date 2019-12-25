Алкоголь как новогодний подарок: что об этом думают петербуржцы

Интересно, что 12% опрошенных радуются таким подаркам, в то время как 8% воспринимают их без энтузиазма.

Согласно опросу Superjob, каждый пятый житель Санкт-Петербурга получает на Новый год алкоголь в подарок. Мужчинам чаще дарят такие презенты (24% против 16% у женщин), а среди возрастной группы 45+ этот показатель ещё выше — каждый четвёртый.

Интересно, что 12% опрошенных радуются таким подаркам, в то время как 8% воспринимают их без энтузиазма. Непьющие жители отмечают раздражение из-за невнимательности дарителей, хотя некоторые воспринимают спиртное как универсальный презент, который можно передарить.

В этом году 10% петербуржцев планируют сами дарить алкоголь, чаще коллегам и друзьям. Чаще всего выбирают шампанское или вино, чтобы такой подарок подошёл для новогоднего стола. Алкогольные напитки остаются одним из самых популярных корпоративных подарков, поддерживая своеобразный обмен в коллективах.

Такие подарки, хотя и не всегда универсальны, становятся частью праздничной традиции, отражая новогодний дух и особенности общения между людьми.

Новогодний тренд: культовые товары из мира Гарри Поттера в Петербурге.

Фото: unsplash