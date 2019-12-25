В Петербурге мошенники получили доступ к персональным данным клиентки "Альфа-Банка" и попытались увести 1.5 миллиона

СМИ заподозрили "Альфа-Банк" в новой утечке персональных данных клиентов.

Мошенники получили доступ к персональным данным, как минимум, одной клиентки "Альфа-Банка" в Петербурге. Об этом сообщает издание "ДеловоеТВ". Киберпреступники попытались увести 1.5 млн рублей с кредитного счета местной жительницы, используя ее паспортные данные, а также сведения из личного кабинта. СМИ уже предположили, что речь может идти об очередной утечке персональных данных или "сливе информации" сотрудниками банка.

Сообщается, что 5 февраля 2021 года, клиентке "Альфа-Банка" несколько раз звонили с номеров, принадлежащих этой кредитной организации, в том числе с единого номера 8 800 200 00 00. Ее пытались убедить в том, что неизвестные взломали личный кабинет женщины, и пытаются оформить кредит в размере 1.5 миллионов рублей на счет третьего лица в другом банке. Свою принадлежность к банку мошенники подтверждали тем, что зачитывали петербурженке ее паспортные данные: от серии и номера до места жительства. Кроме того, они оперировали закрытой банковской информацией: например, данными о месте и целях последнего визита в офис "Альфа-Банка". Они также озвучили ей секретные сведения, которые в тот момент отображались в личном кабинете потенциальной жертвы. Каждый "переговорщик" называл свои ФИО и "табельные номера".

Звонки от псевдобанкиров сопровождались звонками "из отделения МВД", причем вызовы приходили с номера, принадлежащего одному из московских отделений полиции. Женщину пытались убедить в том, что она не должна разглашать информацию о происходящем в интересах следствия, они же якобы направили "дело о мошенничество" на расследование.

В ходе телефонных переговоров мошенники пытались подтолкнуть петербурженку к тому, чтобы реально оформить кредит в "Альфа-Банке" на сумму 1.5 млн рублей, а затем перевести эти средства на сторону. Однако женщина вовремя заподозрила неладное и сбросила вызов, а затем связалась с официальной клиентской службой "Альфа-Банка". На горячей линии клиентке рассказали, что номер 8 800 200 00 00 не работает на исходящие звонки, а реальные сотрудники отделений не имеют "табельных номеров". При этом объяснять то, как мошенники получили доступ к персональным данным, загруженным в систему кредитной организации, в "Альфа-Банке" не стали.

Издание "ДеловоеТВ" проанализировало ситуацию и пришло к выводу, что мошенники вряд ли получить весь спектр информации о клиентке при помощи банального фишинга или взлома личного кабинета. Доступ к логину и электронной почте, привязанной к кабинету, полные паспортные данные, информация о последних операциях и времени визита в отделение "Альфа-Банка", закрытые сведения из интернет-банка, - значительная часть этой информации может быть доступна только в базе данных самой структуры.

Напомним, что в 2019 и 2020 году СМИ сообщали о случаях утечки персональных данных клиентов "Альфа-Банка". Пресс-служба кредитной организации оба раза признавала факты соответствующих ЧП в сфере кибербезопасности.