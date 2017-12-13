Александр Крушельницкий, мельдоний, последние новости: проба-B оказалась положительной

В крови бронзового призера Олимпиады-2018 Александра Крушельницкого найдены следы мельдония. Канал Piter.TV публикует последние новости о допинг-пробах керлингиста и реакции первых лиц из мира спорта на эту ситуацию.

Неделю назад вся страна праздновала первую в истории российского керлинга олимпийскую медаль. Ее для нас завоевала сборная России в дабл-миксте: Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова стали бронзовыми призерами парного турнира в Южной Корее. Спортсмены из России влюбили в себя весь мир: эксперты отмечали их профессионализм, журналисты смаковали личную жизнь пары, а таблоиды просто назвали Брызгалову и Крушельницкого самыми красивыми спортсменами Олимпийских игр.

Увы, уже 18 февраля россияне из героев соревнований превратились в антигероев Олимпийских игр. В крови Александра Крушельницкого нашли следы мельдония (он же - милдронат). Это вещество было запрещено Международным Олимпийским Комитетом еще в 2016 году. Однако проба-А Александра Крушельницкого показала "положительный результат". Информацию об этом подтвердили в МОК и WADA. Впрочем, по состоянию на 14.00 понедельника, 19 февраля, никто еще не выдвинул официальных обвинений в адрес атлета. Этому мешает сложная бюрократическая процедура. В ближайшее время эксперты МОК и WADA должны проверить "запасную" пробу-B, затем выслушать аргументацию российских керлингистов, а затем уже заняться официальным оформлением бумаг. Так что по состоянию на 19 февраля наш спортсмен и его партнерша до сих пор не лишены олимпийской бронзы за соревнования в дабл-миксте. Давайте разбираться: что известно о "процессе Крушельницкого" на данный момент.

Дмитрий Крушельницкий и мельдоний: последние новости, реакция спортсмена и России

1. Увы, надежда на запасную пробу не оправдалась. "Проба-B" также показала наличие мельдония в биоматериале россиянина. Об этом пишут авторитетные издания "Спорт-Экспресс" и Inside the Games. Специалисты МОК и WADA вскрыли вторую емкость с кровью атлета в Сеуле в присутствии Александра Крушельницкого. Затем ее направили на химический анализ состава крови. Судя по всему, эксперты нашли в ней допинг и на этот раз. До этого у россиян были шансы на то, что в случае с первой пробой речь идет о технической ошибке. Сейчас они стремятся к минимуму. Впрочем, пока что речь идет об инсайдерской информации. Официальное заявление МОК по результатам допинг-теста будет опубликовано в течение 12 часов.

2. В Спортивном арбитражном суде уже открыли дело в отношении Александра Крушельницкого. Недавно россияне благодарили Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) за массовое оправдание наших спортсменов, обвиненных в допинге. Однако эта инстанция занимается не только апелляциями несправедливо осужденных. Антидопинговое отделение CAS возбудило свое дело в отношении петербургского керлингиста. Об этом сообщает портал "Р-Спорт". Информация об этом также появилась на оф. сайте суда. Дата слушаний будет названа в ближайшее время. Юристы из Швейцарии будут разбираться: как конкретно мог нарушить антидопинговые правила знаменитый керлингист.

3. В сборной России по керлингу не верят, что мельдоний петербуржцу подкинули завистливые партнеры. Накануне сразу несколько крупных изданий озвучило версию о том, что мильдронат Крушельницкому могли подсыпать. И не "агенты США", а свои же ребята-керлингисты. Якобы на сборах в США кто-то добавил мельдоний в напиток атлету из-за своего непопаданию на Олимпиаду или из-за ревности к Анастасии Брызгаловой. Sports.ru публикует интервью Виктории Моисеевой. Капитан сборной России по керлингу говорит, что не верит в такой вариант. По ее словам, в сборной все поддерживают друг друга, не конфликтуют и находятся в хороших отношениях.

Фото: vk.com, Александр Крушельницкий, Анастасия Брызгалова