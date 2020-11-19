Нового главного врача Детской городской больницы №1 представили коллективу

Учреждение является ведущим детским стационаром.

Александра Гостимского назначили главным врачом Детской городской больницы №1. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Нового начальника коллективу представил вице-губернатор Олег Эргашев. Также на встрече присутствовал председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

Быть руководителем такой больницы — это огромное доверие и огромный аванс. Мы поддержим Александра Вадимовича всем тем ресурсом, который у нас есть, во благо наших маленьких пациентов. Дмитрий Лисовец.

Александр Гостимский является доктором медицинских наук, профессором.

ДГБ №1 оказывает медицинскую помощь широкого профиля. В учреждении работают отделения аллергологии, неврологии, стоматологии, педиатрии, урологии и другие.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга