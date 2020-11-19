Нового главного врача Детской городской больницы №1 представили коллективу

Александра Гостимского назначили главным врачом Детской городской больницы №1. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.
Нового начальника коллективу представил вице-губернатор Олег Эргашев. Также на встрече присутствовал председатель комздрава Дмитрий Лисовец.
Быть руководителем такой больницы — это огромное доверие и огромный аванс. Мы поддержим Александра Вадимовича всем тем ресурсом, который у нас есть, во благо наших маленьких пациентов.
Дмитрий Лисовец.
Александр Гостимский является доктором медицинских наук, профессором.
ДГБ №1 оказывает медицинскую помощь широкого профиля. В учреждении работают отделения аллергологии, неврологии, стоматологии, педиатрии, урологии и другие.
Фото: комитет по здравоохранению Петербурга
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