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Нового главного врача Детской городской больницы №1 представили коллективу
Сегодня, 10:26
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Нового главного врача Детской городской больницы №1 представили коллективу

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Учреждение является ведущим детским стационаром.

Александра Гостимского назначили главным врачом Детской городской больницы №1. Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению.

Нового начальника коллективу представил вице-губернатор Олег Эргашев. Также на встрече присутствовал председатель комздрава Дмитрий Лисовец.

Быть руководителем такой больницы — это огромное доверие и огромный аванс. Мы поддержим Александра Вадимовича всем тем ресурсом, который у нас есть, во благо наших маленьких пациентов.

Дмитрий Лисовец. 

Александр Гостимский является доктором медицинских наук, профессором. 

ДГБ №1 оказывает медицинскую помощь широкого профиля. В учреждении работают отделения аллергологии, неврологии, стоматологии, педиатрии, урологии и другие.

Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Теги: главный врач, дгб 1
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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