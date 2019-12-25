Главного врача скандальной поликлиники № 52 уволили

Известно, что исполняющим обязанности главного врача стал Владимир Вареников. Его недавно приняли на должность заместителя по работе со скорой помощью. Исполняющей обязанности заведующей ОСМП назначена Светлана Ошуркова.

В понедельник, 27 июня, стало известно, что главный врач Городской поликлиники № 52 Марина Тимошина написала заявление об увольнении по собственному желанию на следующий день после общего собрания с участием представителей комитета по здравоохранению, администрации Выборгского района и сотрудников отделения скорой помощи, которых она собиралась сокращать. Об этом сообщает "Фонтанка".

Глава района заявление согласовал. В течение полугода в поликлинике продолжалось противостояние между коллективом отделения скорой помощи (ОСМП) и руководством. За это время несогласные обрастали выговорами, в коллективе создалась напряженная обстановка, один сотрудник отделения покончил жизнь самоубийством, заведующая отделением оказалась на операционном столе (инфаркт). Перед празднованием Дня медицинского работника было объявлено, что самые активные 15 сотрудников подлежат сокращению.

Известно, что исполняющим обязанности главного врача стал Владимир Вареников. Его недавно приняли на должность заместителя по работе со скорой помощью. Исполняющей обязанности заведующей ОСМП назначена Светлана Ошуркова.

Фото: Piter.tv

