Однажды активность может привести к столкновению с пассажирским бортом.

Накануне пассажирский лайнер "Аэрофлота" был вынужден менять эшелон в связи с тем, что американский самолет-разведчик без предупреждения пересек несколько трассу гражданских воздушных судов над Черным морем. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" считают, что возросшая активность авиации стран НАТО у российских границ рано или поздно должна была стать прямым источником опасности для пассажирских перевозок.

Отмечается, что Черное море и Балтика постепенно становятся регионами с самой высокой частотой инцидентов с участием военных самолетов и кораблей военно-морских сил разных стран. Если не принять меры, то это может закончиться катастрофой в море и в воздухе.

Учитывая оживленность местного коммерческого трафика, считать эту вероятность низкой мы бы не рискнули. эксперты.

В мире есть и более оживленные точки военной активности, но они находятся за пределами России.

Фото: Минобороны РФ