Петербуржцев предупредили об активности телефонных мошенников под Новый год

Мошенники пользуются эмоциональным состоянием и стрессом, вынуждая жертв раскрывать личные данные или переводить деньги.

В период новогодних праздников активность телефонных мошенников возрастает. Люди сосредоточены на подготовке к праздникам, покупках и ожидании подарков, что делает их более уязвимыми. Мошенники пользуются эмоциональным состоянием и стрессом, вынуждая жертв раскрывать личные данные или переводить деньги. Чтобы обезопасить себя, необходимо оставаться внимательным и проверять любую подозрительную информацию.

Обычно мошенники используют обман, заставляя жертву раскрыть доступ к банковским приложениям, мобильным операторам, государственным услугам и другим сервисам. Для создания доверия они используют актуальные и волнующие темы, представляясь сотрудниками социальных служб, медицинских учреждений, правоохранительных органов, обещают крупные суммы денег, бонусы или кредиты.

Существуют правила, соблюдение которых поможет вам не стать жертвой мошенничества:

Будьте внимательны к телефонным разговорам. Не принимайте поспешных решений. Если разговор вызывает подозрение, немедленно заканчивайте разговор. Позвони в банк или организацию по официальному телефону, указанному на их сайте. Прежде чем действовать, обсуди ситуацию с близкими или друзьями.

Следите за способом общения. Мошенники часто используют мессенджеры для звонков. Официальные организации и банки не будут использовать WhatsApp или Telegram для связи.

Не передавайте никому логинов, паролей или кодов доступа к своим персональным кабинетам. Эти данные предназначены исключительно для вашего использования. Не рассказывай о секретных вопросах, которые помогают восстановить доступ.

Создайте сложные пароли и регулярно меняйте их. Установи двухфакторную аутентификацию, если это возможно.

Проверьте URL-адреса веб-сайтов, чтобы убедиться, что они начинаются с https:// (что указывает на безопасное соединение), а названия совпадают с официальными наименованиями компаний.

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